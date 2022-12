Travestiti, torna con foto inedite volume di Lisetta Carmi

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - LISETTA CARMI, I TRAVESTITI-FOTOGRAFIE A COLORI (CONTRASTO, PP 160, 94 FOTOGRAFIE, EURO 39,00). A cinquant'anni dalla pubblicazione e a pochi mesi dalla scomparsa dell'autrice torna 'I travestiti.

Fotografie a colori' di Lisetta Carmi, in libreria dal 9 dicembre per Contrasto con nella nuova edizione foto inedite a colori ritrovate nell'archivio della fotografa nel 2017. Il volume, fortemente voluto dalla Carmi, sarà presentato in anteprima l'8 dicembre alla fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', alla Nuvola dell'Eur a Roma. Queste immagini compongono un corpus ampio e completo che permette una nuova lettura del lungo lavoro della fotografa, morta a luglio 2022, con la comunità dei travestiti di Genova.

"I travestiti svolgono un servizio sociale? Sono l'espressione enfatizzata ed esasperata di un modo ormai superato (o in via di superamento) di considerare la donna come un bene di consumo? Sono l'avanguardia paradossale e contradditoria di un modo nuovo di concepire (o di abolire) i ruoli assegnati all'uomo e alla donna? O sono tutte queste cose insieme?" scriveva la Carmi.

A cura di Giovanni Battista Martini, il volume è arricchito dai testi di Juliet Jacques, giornalista, scrittrice e attivista per i diritti LGTBQ+ che ha raccontato in un memoir la sua esperienza di transizione, dello scrittore e psichiatra Vittorio Lingiardi e di Paola Rosina, che ricostruisce la storia del libro edito nel 1972.

Alla fine del 1965, per la festa di Capodanno, Lisetta Carmi, grazie a un amico viene invitata in una casa di travestiti che vivevano e lavoravano nell'ex ghetto ebraico del centro storico di Genova. La sera stessa comincia a fotografarli, dando inizio a un'amicizia e a una frequentazione che prosegue fino al 1971.

L'anno successivo Sergio Donnabella, per la casa editrice Essedì, creata appositamente per questa pubblicazione che aveva ricevuto il no di altri editori, pubblica il libro 'I travestiti', un albo rosa a metà tra libro d'arte e libro inchiesta, esplicito tra durezza e sobrietà, con testi della stessa Carmi e dello psicanalista Elvio Fachinelli e impaginazione grafica di Giancarlo Iliprandi. Ma il lavoro sull'identità sessuale racchiuso in quelle pagine sembra ai più fin troppo spudorato e anche solo la scelta del titolo, che rivela una presa di posizione inaccettabile, provoca scandalo.

Molte librerie si rifiutarono di venderlo, così il volume diventò un caso editoriale e uno scandalo alla morale dell'epoca. Contrasto ora pubblica il lavoro inedito e imperdibile con una selezione di 94 immagini in cui la fotografa racconta in modo intimo e partecipe la vita dei travestiti e, attraverso di essi, si interroga anche sul ruolo che la società vuole imporre loro. Carmi sfrutta la potenza comunicativa del colore per fare emergere la verità, attraverso la concreta fisicità dei suoi soggetti. La ricerca della verità è suprema linea guida di tutta la sua pratica fotografica. Le foto documentano la lunga preparazione di trucco, pettinatura e le fasi della vestizione, dalle immagini in reggiseno e reggicalze fino allo scatto in cui finalmente queste persone si mostrano al mondo come vorrebbero essere accolte. Essere rappresentate significa esistere, avere corpi, volti, nomi. L'obiettivo di Lisetta restituisce loro normalità e bellezza. (ANSA).