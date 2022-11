Arriva terzo volume della trilogia di Nerone di Alberto Angela

ALBERTO ANGELA, "NERONE. LA RINASCITA DI ROMA E IL TRAMONTO DI UN IMPERATORE" (HARPERCOLLINS IN COLLABORAZIONE CON RAI LIBRI PP 576, EURO 22, CON INSERTO A COLORI). Sarà in libreria il 13 dicembre "Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore", il volume che conclude la trilogia di Alberto Angela dedicata a uno dei più controversi protagonisti della storia romana. Al libro, pubblicato da HarperCollins in collaborazione con Rai Libri, l'autore dedicherà una lectio alla Fiera della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi, dal 7 all'11 dicembre alla Nuvola a Roma.

All'interno una preziosa illustrazione inedita realizzata da Milo Manara che ha voluto rappresentare Nerone seguendo le parole di Alberto Angela. Avvincente e meticolosa, è un'indagine originale e affascinante che offre una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e ciò che ci ha lasciato in eredità. Roma, mercoledì 29 luglio 64 d.C. È da poco sorto il sole. A quest'ora dovremmo già sentire gli infiniti rumori di una città che si risveglia.

Invece tutto è fermo. Non è normale: l'assenza di suoni è inquietante, quasi angosciante. Roma è immersa in un silenzio spettrale come mai era avvenuto nella sua storia secolare. Il giorno dopo il Grande incendio, c'è un'atmosfera di desolazione e distruzione. Tutto è irriconoscibile: gli edifici collassati sono diventati grandi ammassi di macerie, le strade e i vicoli sono degli avvallamenti, mentre nell'aria aleggia un acre odore di bruciato. Molti hanno perso tutto ciò che avevano e i campi per gli sfollati diventano la loro unica casa. Tutti guardano all'imperatore per ripartire, aspettano la sua guida per andare verso il futuro. Ma lui non è né un conquistatore di terre come Cesare, né un costruttore di imperi come Augusto.

Dalle ceneri di Roma, Nerone emergerà come il Joker della Storia. Intrecciando fonti storiche, dati archeologici e studi moderni, Alberto Angela ricostruisce la vita di Nerone e indaga le sue debolezze, passioni e follie. Quella che emerge è la figura di un artista poliedrico - cantante, musicista, poeta e attore - un audace auriga, un amante appassionato, un raffinato collezionista d'arte. Ma al contempo un abile negoziatore, un cinico assassino e un feroce repressore, come dimostra la persecuzione dei cristiani incolpati di aver causato proprio il Grande incendio, il fil rouge della trilogia.

L'ultimo volume arriva dopo "L'ultimo giorno di Roma. Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio" e "L'inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la città di Nerone". (ANSA).