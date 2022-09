Eta Beta 75 anni, arriva volume da collezione

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il 26 settembre 1947 arrivò sulla striscia quotidiana di Topolino uno strano personaggio: Eta Beta, l'uomo del futuro che si nutre di palline di naftalina, dorme su un pomolo del letto e annusa i pericoli. A 75 anni dal suo esordio direttamente sulla carta stampata - a differenza di altri personaggi entrati nel mondo del fumetto che ci sono arrivati solo dopo anni di presenza nei cortometraggi, come Pippo, Orazio, Pluto e Gambadilegno - l'anniversario viene celebrato da Panini Comics con il volume da collezione 'Le follie di Eta Beta', disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it .

Creato dall'intuito dello sceneggiatore Bill Walsh e della maestria del disegnatore Floyd Gottfredson, Pluigi Psalomone Pcalibano Psalustio Psemiramide, detto Eta Beta, arriva per puro caso nella città di Topolinia e si fa conoscere, striscia dopo striscia, vestito sempre con l'iconico minimale gonnellino. Le sue avventure strampalate non hanno mai smesso di sorprendere e divertire tutti i lettori e ancora oggi fa saltuariamente visita al vecchio amico Topolino.

In 'Le follie di Eta Beta' sono riproposte le avventure dell'omonima raccolta Walt Disney degli anni 70, edita nella collana Oscar Mondadori, accompagnate da un ampio apparato redazionale che fa da corollario alle storie: Eta Beta, l'uomo del 2000; Eta Beta e lo scassinatore fantasma; Eta Beta e l'atombrello; Eta Beta e la spia; Eta Beta e lo strano potere di Flip, tutte firmate da Bill Walsh e Floyd Gottfredson.

Le storie cult originariamente pubblicate tra il 1947 e il 1948 - rimontate su tre strisce a colori - presentano il personaggio di Eta Beta e le sue inconfondibili stranezze a partire alla sua comparsa dentro le viscere della terra all'alba del 13 ottobre 2447, raccontandoci chi è davvero. (ANSA).