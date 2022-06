Libri: don Mateus, l'italiano curandero

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - MASSIMO MAGGIARI, LEGGERE NEL CUORE (Giunti; 216 pp.; 16 euro). Per i huichol, a Real de Catorce - a 2.700 metri nella Sierra Madre - in cima a una montagna è nato il sole. Più su, sul Cerro Quemado, c'è un luogo del Tonal dove il Cosmo e la sua luce dialogano con la "terrestrità". Massimo Maggiari, antropologo, si occupa di sciamanesimo; dopo esser stato tra i ghiacci del Nord, si è spinto qui per conoscere la cultura huichol e don Mateus, che non è huichol ma è italiano, Matteo B.

Partito trenta anni fa dall'Italia, giunto qui ha sposato Patrizia, huichol del gruppo Wirrarika, dalla quale ha avuto 13 figli. Il padre di Patrizia, Eusebio, curandero, guardò nel cuore del genero e vi trovò l'energia e la disponibilità per essere curandero. Matteo accettò: "Ho passato tre anni da solo nel deserto. Dovevo cambiare nel profondo, a contatto con la Madre Terra. Come potevo aiutare gli altri a superare il loro karma se io non avevo superato il mio?" Ha trascorso poi altri 7 anni assistito da anziani; al decimo ha curato la prima persona.

Oggi ha circa sessanta anni e questa è la prima volta che si lascia intervistare. Maggiari lo ha frequentato tre anni prima di scrivere.

"Curare per me significa trasmettere l'energia positiva dell'universo, crearsi un canale aperto. Per farlo bisogna annullare l'ego ed essere neutri, umili, per assorbire e trasmettere l'energia senza contaminarla. Il mio lavoro è aiutare il paziente a rientrare nella circolarità del flusso. Ma è sempre l'Universo a decidere", spiega. Due sono le premesse: attenzione (percezione) e intenzione (capire il significato delle proprie azioni, di ciò che implicano per sé e il mondo)".

Don Mateus è uno dei pochi a praticare la curanderia preispanica. Prima di Colombo, qui vivevano Chichimeca e Otomi, sterminati dagli europei. Nel 1550 nacque Real de Catorce: vi si estraeva argento.

"L'Universo è energia o spirito, è simile all'elettricità e dove c'è vita e materia c'è energia. Tutto è energia materializzata. Di notte, quando sogniamo entriamo nel mondo del Tonal, dove regna lo Spirito Vivo". Entrati nel Tonal, "possiamo cambiare lo stato delle cose, muovere o riconfigurare l'energia.

Lo sciamano occupa da intermediario questo spazio tra cause ed effetti. Io sono solo un canale aperto al servizio dello Spirito Vivo. Dormo dalle 22 alle tre di mattina, poi lavoro al mio altare sulle foto delle persone che cercano il mio aiuto. Dalle 7 alle 12 ricevo per consulti. Al pomeriggio continuo a lavorare con le energie senza il paziente".

La spiegazione di Maggiari è quella dell' antropologo: "Nella Groenlandia, con inverni lunghi, gelidi, con l'orso polare, in una condizione di vita primordiale, non basta farsi coraggio, raccontarsi storie piene di facile ottimismo. C'è bisogno di credere: non una preghiera impaurita di fronte a un altare ma uno stare centrati nel proprio essere. Imperturbabili. Non temere il grande mistero del mondo, ma sentirsene parte.

Consapevoli che l'incognita è l'unica certezza del nostro domani". Come avviene anche sulla Sierra. (ANSA).