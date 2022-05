Salone Libro: Treccani, nuovo spazio polifunzionale

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Treccani invita a immergersi a pieno nel mondo dell'Istituto, dalla produzione classica ai nuovi linguaggi d'espressione, con per la prima volta un grande spazio polifunzionale di quasi 170 metri quadri all'edizione 2022 del Salone del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio.

Nel padiglione Oval della fiera, lo stand (V38 - W37) Treccani presenterà diverse aree tematiche pensate per raccontare le sue diverse anime, dalle Enciclopedie, Vocabolari, Grandi Opere e Annuari al progetto editoriale destinato al circuito delle librerie Treccani Libri, ma anche il nuovo ramo dedicato all'arte contemporanea Treccani Arte, con il canale di vendita e-commerce e marketplace Emporium e con i progetti formativi della business school Treccani Accademia.

Una vera e propria città in miniatura con totem interattivi che invitano al touch per esplorare le ultime novità dell'universo Treccani in modo semplice, veloce ed intuitivo, dove si potranno sfogliare i quattro volumi della nuova Enciclopedia di Arte Contemporanea e i cataloghi dedicati ai vari progetti in collaborazione con Biennale e Quadriennale o avvicinarsi e diventare parte della comunità Treccani X, il club della cultura italiana che dà accesso ad un mondo di vantaggi, promozioni, circuiti privilegiati, contenuti dedicati ed esperienze uniche, veicolati attraverso la piattaforma dedicata (www.treccanix.it).

Lo stand riserva particolare risalto anche al tema della formazione e, in particolare, a Treccani Accademia, la business school di eccellenza nata a settembre 2021 e alla lingua italiana, protagonista grazie all'area Selfie Box dove il pubblico sarà invitato a scegliere tra quattro parole strettamente legate a temi di attualità - cultura, inclusione, libertà e pace - quello che più li rappresenta e a scattarsi una fotografia.

Tra gli eventi 'Biblioteca (19 maggio ore 18.15) con Francesco Guglieri, Luca Sofri e Ludovica Lugli. 'L'età della nostalgia' (venerdì 20 maggio ore 16.00) di Alessandro Gandini, con Alberto Guidetti e Simonetta Sciandivasci.

Le parole di AreaX (21 maggio alle 10.45) lectio Magistralis sull'empatia della filosofa Laura Boella e la presentazione dell'Enciclopedia dell'Arte Contemporanea con Vincenzo Trione e Valeria Della Valle ( 22 maggio ore 11.45) moderati da Marino Sinibaldi.

E, dopo 3 anni di assenza, tornerà lo spazio dedicato ad Editalia, che nel 2022 celebra i suoi 70 anni. (ANSA).