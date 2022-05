Libri: Luigi Ferraiuolo, viaggio per esploratori con l'anima

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - LUIGI FERRAIUOLO, 'ITALIA SACRA STRAORDINARIA E MISTERIOSA' (Edizioni San Paolo, pp. 351, euro 20,00) Dove si trovano, in Italia, le 'chiese delle ossa'? Dove si venera la Madonna dei femminielli? E la Madonna della 'ndrangheta? E dove sono le città sotterranee? E i parchi dell'orrore e della meraviglia? La tomba di Dracula o la spada di Re Artù? Che cos'è il caseum lodigianum? Dove si svolgono i riti di sangue più straordinari al mondo? Dove possiamo assistere alla danza dei coltelli e qual è il suo significato? Dove si trova il cimitero degli eretici? Qual è il segreto della Sacra di San Michele? Il libro 'Italia sacra, straordinaria e misteriosa' è un viaggio attraverso i luoghi più affascinanti e misteriosi della Penisola.

"Un romanzo di viaggi - spiega l'autore Luigi Ferraiuolo, giornalista di Tv2000 -, una guida all'avventura con l'anima per conoscere il mondo, volgendo la testa all'insù, e scoprire quello che non vediamo mai nonostante app e social". Una caccia al tesoro nelle meraviglie più nascoste d'Italia alla maniera di Indiana Jones o di Martin Mystere: passando dalla vera casa di Babbo Natale alla Scuola dei Gladiatori che facevano concorrenza a Spartaco; dalla Sacra di San Michele che ispirò Il Nome della Rosa di Umberto Eco a Villa Palagonia in Sicilia; dalla Madonna della Guerra a Scicli alle Triremi di Caligola; alle anime del Purgatorio nascoste nel cuore di Roma. (ANSA).