Premi, l'Astrid Lindgren Memorial Award 2022 a Eva Lindström

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - E' l'artista svedese Eva Lindström la vincitrice del premio Astrid Lindgren Memorial Award 2022, annunciato il 22 marzo alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Nata nel 1952 a Västerås, la Lindström vive a Stoccolma, è autrice di oltre 35 libri illustrati con testi propri, ha curato le illustrazioni per numerose opere di altri scrittori, aggiudicandosi diversi premi. La tematica dei suoi racconti spazia dal quotidiano all'esistenziale, con un affascinante connubio di umorismo raffinato e misticismo surreale. "L'enigmatico mondo figurativo di Eva Lindström è in perenne mutamento. Gli alberi si trasferiscono all'estero, i cani assumono proporzioni enormi, gli oggetti scompaiono per ripresentarsi all'improvviso. Con pennellate rapide e colori intensi, Eva Lindström crea dialoghi sfaccettati tra testo e immagini. Il confine fra bambini, adulti e animali è estremamente labile. Con profonda serietà e un umorismo irriverente, i protagonisti si scontrano con le eterne domande: Chi siamo? Dove stiamo andando? Chi ha preso i nostri berretti?" spiega la motivazione della giuria. Dopo aver frequentato l'Istituto d'arte di Västerås e l'Accademia di Belle Arti di Stoccolma, negli anni '80 la Lindström ha iniziato a lavorare come fumettista e pubblicato diversi album. Il suo primo libro illustrato, Kattmössan (Il berretto del gatto), è del 1988. Ha creato anche tre cortometraggi di animazione, e alcuni dei suoi racconti sono stati adattati per il cinema. Alcuni dei libri illustrati di Eva Lindström sono stati tradotti in inglese, da ultimo Everyone Walks Away (Gecko Press, 2019), e anche in danese, francese, tedesco e polacco. (ANSA).