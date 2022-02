'Violeta', l'audiolibro in contemporanea a nuovo romanzo Allende

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'audiolibro di 'Violeta', il nuovo atteso romanzo di Isabel Allende, esce in esclusiva su Storytel in contemporanea con la pubblicazione dell'edizione italiana del libro per Feltrinelli, nella traduzione di Elena Liverani.

All'audiolibro di 11 ore dà voce l'attrice e doppiatrice Viola Graziosi.

La Allende, premiata nel 2014 da Barack Obama con la Medaglia presidenziale della libertà, nel suo nuovo romanzo ci racconta la vita lunga un secolo di Violeta del Valle, nata in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti maschi, che vedremo impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Una vita che si apre e si chiude con una pandemia, segnata da avvenimenti straordinari raccontati da Violeta a Camilo. L'eco della Grande guerra è ancora forte e il virus dell'influenza spagnola sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia esce indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra quando la Grande depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente.

Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel vanta oggi un catalogo di oltre 500 mila titoli, tra cui molte esclusive, in continuo aggiornamento, il cui riconoscimento da parte di un pubblico di ascoltatori ormai affezionato le è valso nel 2020 il superamento della quota di un milione e mezzo di abbonati al mondo. (ANSA).