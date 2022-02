Cantanti-scrittori a Sanremo, da Michielin a Ranieri

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il debutto nella narrativa di Francesca Michielin, la vita "eleganzissima" raccontata da Drusilla Foer in 'Tu non conosci la vergogna' e 'Tutti i sogni ancora in volo' di Massimo Ranieri. Non sono pochi i cantanti e i personaggi del mondo dello spettacolo, che vedremo sul palco del 72/mo Festival di Sanremo, affascinati dalla scrittura e autori di libri in uscita o pubblicati recentemente.

Della Michielin - che torna al Teatro Ariston in una veste inedita, quella di direttrice d'orchestra per Emma, in gara con il brano 'Ogni volta è così', con la quale si esibirà anche, nella serata delle cover, sulle note di "Baby one more time" di Britney Spears - è in arrivo il 15 marzo per Mondadori il primo romanzo, 'Il cuore è un organo'. E' una storia tutta al femminile, travolgente e sincera con Verde, una giovanissima cantautrice all'apice del successo che incontra Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni, che si sono conosciute grazie ad Anna. Il loro incontro darà il via a una vera e propria rivoluzione che le renderà più forti e più aperte. La showgirl anziana e un po' vanesia Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, accanto ad Amadeus nella coduzione della terza serata del Festival, il 3 febbraio, nel suo primo libro, 'Tu non conosci la vergogna' (Mondadori), ha raccolto "appunti di memoria sparpagliati e disordinati" in cui si trova "un'insospettabile nonna spregiudicata, le notti di fuoco a New York, un amante affettatore di prosciutti, una prozia sonnambula e libertina, una tigre per amica, il teatro, la musica e l'amore".

Achille Lauro, in gara con il brano 'Domenica' insieme all'Harlem Gospel Choir, ha compiuto un viaggio inedito alle radici della creatività e dell'ispirazione in '16 marzo.

L'ultima notte' (Rizzoli, 2020) preceduto nel 2019 dal bestseller 'Sono io Amleto' (Rizzoli). A 70 anni Massimo Ranieri, anche lui in gara con il brano 'Lettera di là dal mare' ha scritto il libro della sua vita: 'Tutti i sogni ancora in volo' (Rizzoli), un bilancio profondo, in equilibrio tra cio' che e' stato e ciò che sarà, con sedici pagine di foto. (ANSA).