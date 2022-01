Scuola d'Europa, al via X edizione dedicata a David Sassoli

ROMA - Un'educazione alla cittadinanza attiva in chiave storica, economica, geopolitica, giuridica e culturale, secondo un modello didattico integrato di lezioni frontali e laboratori che punta sulla partecipazione: sarà inaugurata il 18 gennaio al Liceo Mamiani di Roma la X edizione de La Scuola d'Europa, dedicata alla memoria del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli scomparso pochi giorni fa. In programma fino al 18 aprile e pensata per stimolare i ragazzi dai 15 ai 18 anni a immaginare una propria idea di Europa, sul piano dei contenuti e su quello dei comportamenti, sulla base della condivisione di valori e del vivere insieme, rafforzando il senso di appartenenza a un progetto comune e la formazione di un'identità europea che prescinda dalla nazionalità di origine, la Scuola è stata ideata dall'associazione La Nuova Europa (lanuovaeuropa.it) nel 2017 e si svolge due volte l'anno.

L'edizione 2022, che si aprirà con Roberto Sommella, presidente dell'associazione La Nuova Europa, vanta la collaborazione della Fondazione Antonio Megalizzi, dello Europe Direct dell'Università Roma Tre e della Rete nazionale di scuole "Laboratorio di cittadinanza" ed è realizzata con il contributo di ACRI, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio. Le lezioni della Scuola sono tenute da docenti universitari ed esperti di politiche europee e offrono agli studenti lo stato delle più recenti ricerche e riflessioni in materia d'integrazione europea. Nel programma didattico anche laboratori di cittadinanza, nei quali i ragazzi, coordinati da tutor di poco più grandi, secondo il principio della peer-to-peer education, sono chiamati a elaborare un documento con le loro proposte che poi verranno condivise in assemblea plenaria e trasferite sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa https://futureu.europa.eu/?locale=it.