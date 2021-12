Treccani, Ferragni e green pass nel Libro dell'anno 2021

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - IL LIBRO DELL'ANNO 2021 (TRECCANI, PP 620, EURO 29,00, VERSIONE IN BROSSURA), DIRETTO DA RICCARDO CHIABERGE Chiara Ferragni, i Maneskin e Roberto Mancini. Sono tra i 'Dieci personaggi emblematici del 2021' inseriti da Treccani ne 'Il Libro dell'Anno 2021'. Gli altri sono: Alessandra Buonanno, Danilo Dadda, Andy Hunter, Marcell Jacobs, Giorgio Parisi, Olaf Scholz e Mary Simon. E tra le Parole dell'Anno compaiono green pass, Covid Art, terza ondata, no tamp, Boh-Vax, ma anche draghismo, transizione ecologica, giustizia climatica e tiraggiro. Il volume, diretto da Riccardo Chiaberge e strutturato in 4 sezioni, presenta gli avvenimenti e i temi salienti del 2021 nella cultura e nell'arte, in politica e in economia, nella scienza e nella tecnologia, in Italia e nel mondo. E' disponibile nella versione in pelle e tela e anche in quella in brossura, destinata al circuito delle librerie e al portale ecommerce Emporium. Si parte dalla sezione Cronologia, che sintetizza giorno per giorno i fatti più significativi, corredati da immagini, cifre e brevi approfondimenti. Ogni mese è introdotto da una galleria di immagini, tra cui quella in apertura, simbolo che fissa l'evento del mese. La sezione Temi analizza e approfondisce fenomeni, problemi e personaggi emblematici dell'anno che sta per concludersi attraverso trenta articoli affidati a importanti firme del giornalismo e ai maggiori esperti nei vari settori disciplinari.

Come l'edizione 2020, anche Il Libro dell'Anno 2021 dedica un ampio spazio ai risvolti economici, demografici e sociali della pandemia. Tra gli argomenti affrontati in questa parte dell'opera, anche i grandi anniversari come i 700 anni dalla morte di Dante e il centenario della nascita di Leonardo Sciascia. E ancora, i grandi temi di attualità, tra cui: Il disagio di bambini e adolescenti dopo il lockdown, La campagna vaccinale e i No vax, Il lavoro dopo la pandemia, Gli Stati Uniti un anno dopo l'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca, I cambiamenti nel cinema dovuti all'irruzione delle piattaforme digitali, Il destino delle api a rischio estinzione, Le prospettive dell'architettura sostenibile, Il fenomeno Clubhouse e L'anno d'oro dello sport italiano. L'opera presenta inoltre 48 pagine di Dati comparativi che fotografano lo 'stato del mondo' nei vari settori con informazioni di carattere istituzionale, demografico, economico, scientifico e raccoglie anche 500 immagini e 150 mappe e grafici che consentono di ripercorrere visivamente quanto accaduto nel corso dell'anno. (ANSA).