Torna il Jova Beach Party e arriva un libro da colorare

Torna il Jova Beach Party e arriva il 'Jova Beach Coloring book' (pp. 30, euro 9,90), un progetto inedito che traduce l'esperienza del Beach Party in un libro tutto da colorare. A cura di Lorenzo Jovanotti e Sergio Pappalettera, con illustrazioni inedite di artisti nazionali e internazionali tra i quali Davide Toffolo, Carlo Esposito, Matteo Guarnaccia, Teresa Cherubini e anche due tavole di Jovanotti, il volume uscito il 9 novembre in esclusiva per le Librerie Feltrinelli e per i siti e-commerce di lafeltrinelli.it e IBS.it. Il Coloring book sarà presentato in occasione della conferenza stampa del Jova Beach Party tour 2022, il 19 novembre a Milano, annunciata da Jovanotti l'8 novembre sui suoi canali social. "Per quel giorno lì c'era venuta la voglia di creare un piccolo gadget da regalare e siccome è venuto molto bene e lo abbiamo fatto in collaborazione con Feltrinelli ci hanno chiesto se potevano distribuirlo nelle loro librerie e a me ha fatto piacere" dice Jovanotti nel video. E aggiunge "E' una piccola cosa fatta con il cuore".

Linee e campi tutti da colorare, remixare, attraversare, che non delineano confini ma invitano a superarli, per ritrovare se stessi mutati, nel tempo e nello spazio, in piena sintonia con la multiforme avventura del Jova Beach Party e nel solco della grande tradizione degli art book ispirati al mondo del rock.

Pubblicato per Open Wor(l)ds, la linea sostenibile di prodotti di Librerie Feltrinelli, Jova Beach Coloring book propone 28 tavole in cui le forme si incrociano e confondono volutamente per richiamare l'incontro di corpi che ha preso vita in occasione del tour 2019 e immaginare i Party che verranno.

Inoltre, la linea Open Wor(l)ds condivide l'aspirazione alla leggerezza che vive nel Jova Beach Party: i prodotti sono realizzati con materiale 100% riciclato per contribuire alla sfida della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente che lo stesso Jovanotti ha promosso, per primo, con un grande evento come il Jova Beach.

"L'attenzione che Lorenzo riserva al mondo visual che lo circonda è totale" dice Sergio Pappalettera. "Quando mi ha raccontato la sua idea di Coloring book, l'ho trovata geniale ed è stata la scintilla per rimetterci a pensare alle immagini dei nuovi lavori che stanno arrivando. È interessante come in questo volume siano raccolte diverse generazioni, dai più giovani a dei veri miti della cultura psichedelica".

Tra gli artisti, illustratori e graphic designer che hanno aderito al progetto anche Edoardo Marconi, Marco Caputo, la nativa americana Eliyana Beitler, Simone Brio e Studio Prodesign.

Il Jova Beach Coloring book è la prima tappa di una collaborazione tra il Jova Beach Party e il Gruppo Feltrinelli, che si concretizzerà in inediti prodotti culturali che verranno pubblicati nel corso del prossimo anno, in avvicinamento all'estate 2022. (ANSA).