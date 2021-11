Battiato, esce il libro 'L'alba dentro l'imbrunire'

"L'alba dentro l'imbrunire. Una storia illustrata di Franco Battiato", in libreria dal 9 novembre per Rizzoli Lizard, è un viaggio a colori attraverso la vita di Franco Battiato, curato da Francesco Messina e Stefano Senardi. Storie, pensieri, idee, memorie di tanti amici e collaboratori che con i loro contributi restituiscono non solo i ricordi, ma anche la visione di una vita intera, e che lungo le pagine s'intrecciano e incontrano le parole e la voce di Franco Battiato.

Il libro, 320 pagine a colori, consta di sedici capitoli che raccontano la musica del grande cantautore (dalla composizione, alla registrazione, ai concerti, alle collaborazioni e a una riflessione sulla sua voce), ma anche i temi altrettanto cari a Battiato come il cinema, il teatro, i libri, i molti viaggi compiuti, così come il suo interesse per la ricerca spirituale che è andata intensificandosi durante la sua intera vita.

I testi di Francesco Messina guidano il lettore lungo una narrazione in cui si mescolano gli scritti dei numerosi ospiti, le parole e i discorsi fedelmente riportati ed evidenziati di Franco Battiato, assieme alle immagini di cui il volume è arricchito. Oltre trecento tra fotografie, dipinti e fotogrammi, molti dei quali inediti. Come quelle che documentano Baby Sitter (il debutto teatrale di Battiato), le lunghe prove di Genesi, la sua prima opera al Teatro Regio di Parma, il viaggio a Bagdad.

Il libro si avvale tra gli altri dei contributi di: Alice, Ernesto Assante,, Caterina Caselli Sugar, Gino Castaldo, Francesco Cattini, Ombretta Colli, Michele Di Lernia, Mino Di Martino, Michele Fedrigotti, Eugenio Finardi, Enzo Gentile, Gavin Harrison, Luca Madonia, Marco Mangiarotti, Roberto Masotti, Vincenzo Mollica, Morgan, Lorenzo Palmeri, iacomo Pellicciotti, Angelo Privitera.

Le fotografie sono di Isabella Balena, Carmelo Bongiorno, Giovanni Canitano, Piero Cattaruzzi, Leandro Emede, Massimo Gardone, Paolo Gualdi, Silvia Lelli, Roberto Masotti, Francesco Messina, Chiara Mirelli, Alessio Pizzicannella, Oliviero Toscani, Fulvio Ventura, Theo Volpatti. (ANSA).