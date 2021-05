Billie Eilish, primo libro ufficiale con oltre 500 foto

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - BILLIE EILISH BY BILLIE EILISH (RIZZOLI ILLUSTRATI, PP. 336, EURO 24,90).

E' arrivato By Billie Eilish, il primo libro ufficiale di Billie Eilish, premiata come miglior artista femminile internazionale ai Brit Awards, in libreria dall'11 maggio 2021 in contemporanea mondiale, in Italia per Rizzoli.

"Ho passato moltissimo tempo a sfogliare gli album di famiglia per selezionare personalmente tutte le foto contenute in questo libro. Spero che lo amiate come lo amo io" dice la Eilish, diventata una star con il singolo 'Ocean Eyes' del 2015, che ha scelto di raccontarsi attraverso una raccolta di oltre 500 immagini "private" quasi tutte inedite. E' un viaggio nel tempo per immagini commentate dall'artista che inizia con gli scatti domestici di un'infanzia piena di presagi e prosegue ancora oggi, in famiglia, sul palco, in tour, in streaming. Ogni nuovo giorno all'insegna della musica, circondata dal devoto affetto di legioni di fan che lei ricambia con altrettanto calore.

L'elegante volume illustrato è un ritratto dell'artista in cui pagina dopo pagina scopriamo passioni e segreti, la routine quotidiana e il sodalizio con il fratello, il culto per la musica e la danza, l'amore incondizionato per la famiglia e la gratitudine per la crew, tutti i dettagli che hanno trasformato una ribelle dal talento musicale smisurato, un'attivista dei sentimenti empaticamente connessa alla sua generazione, in un'icona globale. (ANSA).