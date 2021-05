Premio Campiello, a Milano presentazione edizione 2021

Il Premio Campiello torna a Milano per il lancio dell'edizione 2021. Martedì 11 maggio, dalle 11.30, la storica Villa Necchi Campiglio, bene del Fai- Fondo Ambiente Italiano sarà la cornice dell'evento #CampielloRacconta, durante il quale verrà presentata la 59/a edizione del riconoscimento letterario organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto.

Nel corso dell'evento - che sarà su invito per rispettare tutte le norme anti Covid, e che verrà trasmesso anche in diretta streaming su Youtube - saranno annunciate le novità del Campiello 2021, all'interno di un format condotto da Giancarlo Leone, presidente della Associazione Produttori televisivi (APT), che coinvolgerà alcuni protagonisti della storia recente e passata del Premio, personalità del mondo della cultura e che svelerà i dettagli relativi alla cerimonia di premiazione. Tra i partecipanti Walter Veltroni, presidente della Giuria dei Letterati 2021, assieme ad alcuni giurati di questa edizione. Saranno presenti Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto e Piero Luxardo, presidente del Comitato di Gestione del Premio. Tra gli ospiti anche Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli e Senior Advisor Culture del gruppo Pirelli, insieme al quale verrà presentata una nuovissima iniziativa letteraria nata dalla collaborazione con le Biblioteche Pirelli. Saranno presenti, inoltre, alcuni autori premiati negli ultimi anni e alcuni vincitori del Campiello Giovani delle passate edizioni. (ANSA).