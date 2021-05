Premio Amazon Storyteller, al via la seconda edizione

Torna 'Amazon Storyteller', il primo premio letterario in Italia che consente agli aspiranti scrittori e agli autori già affermati di mettere in luce le loro storie inedite e ai lettori di scoprire nuove produzioni letterarie sia fiction sia non fiction. Ad annunciare la seconda edizione del premio è Amazon.it. Fino al 31 agosto gli autori avranno la possibilità di inviare la loro candidatura all'iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Il vincitore di 'Amazon Storyteller 2021' sarà annunciato a novembre. La giuria è composta da giornalisti, intellettuali e autori come Salvino Muscarello, vincitore dell'edizione 2020 con 'La Corrente Invisibile', Alessia Rastelli del Corriere della Sera, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Amabile Giusti, autrice, e Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. Affidandosi al giudizio della giuria, anche per questa seconda edizione Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il premio: il vincitore riceverà una ricompensa in denaro di 5.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Per tutti gli altri finalisti sarà riservato un e-reader Kindle Oasis. "Dopo il successo della prima edizione di Amazon Storyteller desideriamo continuare a incoraggiare e sostenere il mondo della scrittura e della lettura perché il loro valore è incommensurabile. Questo progetto permette di far emergere nuovi talenti capaci di raccontare il mondo da prospettive diverse, e di farci conoscere nuovi personaggi e trame che senza questa opportunità forse non vedrebbero mai la luce. Per questo motivo siamo entusiasti di lanciare questa sfida anche quest'anno" ha detto Mouncif Faqir, responsabile Categoria Libri per L'Europa. Per maggiori informazioni: https://www.amazon.it/premioletterario (ANSA).