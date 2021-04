Premi: a Daniela Poggi il de Banfield, racconti su Alzheimer

(ANSA) - TRIESTE, 28 APR - "Il mondo di rosa" dell'attrice, conduttrice televisiva e ambasciatrice Unicef Daniela Poggi; "Maria Giovanna è in viaggio con Ariosto" di Monica Bracardi e "Quello che resta" di Daniela Quadri. Sono i tre racconti ai quali la giuria del secondo Concorso Letterario La nonna sul pianeta blu dell'associazione de Banfield, che da trenta anni si occupa di persone anziane fragili e alle loro famiglie, presieduta dalla filosofa Michela Marzano, ha attribuito una menzione speciale. I tre racconti con altri 23 scritti, hanno per tema l'Alzheimer, argomento sul quale la de Banfield intende sensibilizzare l'opinione pubblica.

A Trieste, sede della associazione, sono arrivati 117 scritti da tutta Italia ma, appunto, soltanto 26 sono stati selezionati.

Questi ultimi saranno pubblicati in un libro che uscirà il 21 settembre prossimo in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. "Raccontare è il modo migliore per comunicare.

Non è la saggistica ma la narrativa il miglior sistema - ha commentato Michela Marzano - non attraverso la razionalità ma attraverso la messinscena del nostro vissuto. Questa iniziativa da la possibilità a moltissime persone di raccontare quello che stanno vivendo, che hanno vissuto", ha concluso.

Daniela Poggi, emozionata, ha pianto ed ha ricordato la figura della madre, alla quale il racconto è dedicato. (ANSA).