Il tumore e il coronavirus, trilogia di una prof

GABRIELLA GAGLIARDI - "CORONAVIRUS - LA PAURA IL CORAGGIO L'IMPEGNO" (ARMANDO EDITORE, PP. 96 - 9,00 EURO)

Il coronavirus sembra aver spodestato il tumore dal trono della paura, ma le vecchie malattie si fanno sentire ancora, quasi invidiose dello spazio che la pandemia ha tolto loro, rendendo anche più complicate diagnosi e cura. Eppure c'è una analogia tra la condizione individuale del malato oncologico e quella collettiva dell'umanità nella morsa del Covid-19. Un'esplosione improvvisa e inaspettata, la terapia dura e l'angoscia, in caso di guarigione la convivenza con il nemico e il cambio di abitudini a lungo termine

Riflette su queste corrispondenze Gabriella Gagliardi, docente di filosofia e pedagogia in pensione, in un breve saggio dal titolo 'Coronavirus - La paura, il coraggio, l'impegno' (Armando Editore), concepito in gran parte durante il lockdown vero di marzo-aprile 2020 e rielaborato nei mesi dell'uscita illusoria dall'incubo e poi della seconda ondata, pubblicato a inizio anno.

Operata per un tumore nel 2017, Gagliardi, che ha 79 anni e vive a Roma, si interroga e si sofferma su quanto un evento senza precedenti come l'epidemia abbia potuto generare nelle nostre menti. Parla di paura, di "spaesamento", di coraggio, di dominio di sé. In un ideale legame con il suo precedente libro, 'Psicologia del malato oncologico - Non muore il desiderio', uscito sempre con Armando nel 2019. La modificazione inaspettata della coscienza che la malattia produce nell'individuo è il filo conduttore di un'esplorazione che troverà compimento nell'ultimo atto della trilogia, sul tema della cronicità. Quella del paziente che convive con il timore del riaffacciarsi del cancro, ma trova modi e strategie per cercare di vivere pienamente, e quella del sopravvissuto al coronavirus alle prese con gli effetti duraturi del 'long Covid'. Ancor più allargando lo sguardo, la cronicità di un'umanità che non sarà più la stessa dopo la pandemia, che attenderà la prossima mentre mantiene almeno in parte le abitudini e le precauzioni indotte da questa.

Argomenti universali con un messaggio di forte tenacia e speranza, di realistica fiducia, un'impronta positiva evidenziata dal filosofo Felice Cimatti in un dialogo con l'autrice e con lo psicoanalista Vittorio Lingiardi in una puntata di 'Fahrenheit' su Rai Radio Tre. Con la filosofia farmaco senza effetti collaterali e la dedica di questo secondo saggio "agli anziani, che mi ricordano mia madre" - scrive Gagliardi - e "ai giovani come Matteo", un ventenne che l'ha aiutata con la scrittura al computer prima che capisse di poter facilmente dominare anche uno smartphone.