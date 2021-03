Legge sul libro, Ali festeggia sui social il primo compleanno

L'Associazione Librai Italiani-Ali Confcommercio festeggia sui social il primo anno della Legge sul Libro e la Lettura, entrata in vigore il 25 marzo 2020. Uno scatto fatto in libreria per celebrare l'anniversario sarà condiviso nella giornata del 25 marzo 2021, con l'hashtag #BuonCompleannoLeggeLibro. E' la Legge Nardelli (legge 15 del 13 febbraio 2020) "che ha rimesso al centro della promozione del libro e della lettura le librerie assieme alle biblioteche, e che prevede una serie di interventi innovativi come il Piano nazionale per la Lettura, il marchio delle librerie di qualità, la Capitale Italiana del Libro, la card della cultura.

In questo annus horribilis per l'economia italiana gli effetti dell'applicazione di questa legge, insieme agli acquisti di libri nuovi delle Biblioteche voluti dal ministro Dario Franceschini, l'aumento di dotazione del tax credit per le librerie, e all'attività che Ali nazionale e tutti i territori hanno fatto per ottenere da subito la riapertura dopo il primo lockdown (e dopo qualche mese per quelle nei centri commerciali) hanno consentito alle nostre imprese di sopravvivere, e di guardare al futuro con un po' più di fiducia" sottolinea Ali Confcommercio.

"E grazie a tutto questo oggi la libreria è vista come una realtà nella quale investire, come dimostrano sia le numerose manifestazioni di interesse al nuovo corso per aspiranti librai da noi organizzato, che partirà il prossimo 23 aprile, sia le aperture di nuove librerie che abbiamo registrato negli ultimi mesi" sottolinea l'associazione.