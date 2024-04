Sophie Kinsella: 'Ho un cancro al cervello, faccio la chemio'

La scrittrice inglese Sophie Kinsella ha un cancro al cervello, ha subito un intervento chirurgico e sta facendo radioterapia e chemioterapia. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio sui social.

"Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute - scrive l'autrice di tanti best seller - e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità".

La profilica scrittrice, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham ed ha 54 anni, si rivolge direttamente ai suoi "cari lettori e follower" spiegando di essere in cura all'University College Hospital di Londra. "Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene - scrive - anche se mi sento molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima! Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante supporto. La meravigliosa risposta al romanzo The Burnout mi ha davvero incoraggiato, in un momento difficile".

La Kinsella si rivolge anche a tutti coloro che soffrono di cancro in qualsiasi forma: "A loro mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono. Avere una diagnosi difficile può farti sentire molto solo e spaventato e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano dire".



Sophie Kinsella, si è laureata in economia a Oxford e ha lavorato per breve tempo come giornalista finanziaria prima di dedicarsi alla narrativa. Dopo la pubblicazione con il suo vero nome di alcuni romanzi rosa apprezzati dalla critica, ha conquistato il cuore del grande pubblico nel 2000 con I Love Shopping, da cui è stato tratto un film che unisce questo libro e il successivo I Love Shopping a New York (2002). La serie che racconta le spericolate avventure di Becky Bloomwood (edita in Italia da Mondadori) continua con I love shopping in bianco (2003), I love shopping con mia sorella (2004), I love shopping per il baby (2007), I love mini shopping (2010) e I love shopping a Hollywood (2014).Tra gli altri suoi libri Sai tenere un segreto? (2003), La regina della casa (2005), Ti ricordi di me? (2008), La ragazza fantasma (2009), Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi! (2013) Dov'è finita Audrey?! (2015), La mia vita non proprio perfetta (2017), Sorprendimi! (2018), La famiglia prima di tutto (2019), I love shopping a Natale (2019), Amo la mia vita (2020) e Sono esaurita (2023) tutti pubblicati da Mondadori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA