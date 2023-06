Pazzi per i podcast, 16,4 milioni amano le storie in cuffia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Accessibili da ovunque, in ogni momento, i podcast sono sempre più fedeli compagni delle giornate degli italiani. In Italia sono 16,4 milioni le persone che negli ultimi 12 mesi li hanno ascoltati, un numero che cresce costantemente anno su anno. Se rispetto al 2022 aumentano di 1 milione (+7%), nel quinquennio si registra un boom, con un +59%: nel 2018 gli amanti di storie in cuffia erano 'solo' 10,3 milioni.

A rivelarlo, l'ultima ricerca di NielsenIQ (NIQ) per Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità - che sarà presentata il 9 giugno al Mare Culturale Urbano in occasione degli Italian Podcast Awards - Il Pod, la tre giorni di panel, networking, case study e incontri dedicati al podcasting.

"L'Italia - commenta Matthew Gain, Senior Vice President and Head of Europe - è un mercato importante per Audible e sul quale continuiamo a investire - 1.9 milioni di euro solo nel 2022 per i podcast - con l'obiettivo di offrire contenuti sempre nuovi ai fruitori dell'audio e catturare l'attenzione di nuove fette di pubblico". "Siamo stati i pionieri dell'audio entertainment in Italia e la crescita impressionante di questa industry in questi sette anni ci riempie di soddisfazione: quasi 1 italiano su 3 ha ascoltato un podcast o un audiolibro nell'ultimo anno. Stiamo parlando di quasi 17 milioni di persone con un incremento del 4% rispetto al 2022", commenta Juan Baixeras, Country Manager Spain & Italy di Audible, Country Manager Spain & Italy di Audible.

"Il forte investimento che stiamo facendo sul catalogo e la collaborazione costante e di assoluto valore con la comunità creativa italiana apre allo sviluppo di nuovi contenuti con produzioni di altissima qualità e voci e suoni totalmente immersivi. Stiamo, ad esempio, per lanciare la serie podcast Marvel's Wastelanders: Star-Lord, la prima di sei stagioni dedicate al mondo dei Supereroi Marvel. Si tratta di una partnership globale e la stiamo lanciando in più Paesi, e il fatto che l'Italia sia tra questi è sicuramente un segno di quanto sia un segmento importante per noi".

Più della metà degli intervistati (53%) ascolta podcast almeno una volta al mese, il 36% almeno una volta alla settimana. È soprattutto una persona giovane o giovanissima (18-24 e 25-34 anni) ed estremamente connessa. I podcast stanno però conquistando anche le fasce d'età più avanzate: gli over 55 crescono dell'8% sul 2022. E uniscono le generazioni: il 40% dei genitori intervistati ha figli che usano questo formato audio.

Che lo si ascolti a casa (luogo preferito del 75%) o per strada, il vantaggio principale è la possibilità di ascoltare il podcast in modalità multitasking, mentre si fa altro (per il 59%), principalmente per intrattenersi ma anche per imparare e come supporto allo studio. Il 39% li trova un modo utile per scegliere gli argomenti e le notizie che si vogliono approfondire, mentre è in crescita (+5 punti dal 2022) l'interesse sulle tematiche sociali.

Audible è presente in Italia da 7 anni. Solo nel 2022, ha investito 1.9 milioni nella produzione di podcast Original in italiano, impegnando oltre 12mila ore di lavoro di produzione e professionalità diverse tra speaker, autori, fonici, tecnici cantanti, orchestre, rumoristi e compositori.

Questa la top ten dei podcast Audible più ascoltati nell'ultimo anno: 1) Maxi: il processo che ha sconfitto la mafia di Roberto Saviano (Audible Original) 2. Nero come il sangue di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi (Audible Original) 3. Nero come l'anima di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi (Audible Original) 4. Storie brutte sulla scienza di Barbascura X (Audible Original) 5. Le grandi battaglie della Storia di Alessandro Barbero 6. Seveso - La Chernobyl d'Italia di Matteo Liuzzi e Niccolò Martin, letto da Massimo Polidoro (Audible Original) 7. La Piena - Il meccanico dei narcos di Matteo Caccia e Mauro Pescio (Audible Original) 8. Buio di Pablo Trincia (Audible Original) 9. The Sandman: Atto III di Neil Gaiman e Dirk Maggs (Audible Original) 10. Crac! La Storia del Caso Parmalat di Pablo Trincia (Audible Original). (ANSA).