Qui, solo qui, nuovo libro dell'autrice dell'Attraversaspecchi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - CHRISTELLE DABOS, QUI, SOLO QUI (EDIZIONI E/O, PP 256, EURO 16,50). Arriva in libreria il 14 giugno il nuovo romanzo di Christelle Dabos, l'autrice della saga L'Attraversaspecchi che ha venduto 500.000 copie in Italia.

La nuova storia fantasy 'Qui, solo qui' pubblicata da Edizioni e/o, nella traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca, ci porta in una scuola piena di misteri, un club supersegreto e ci fa fare i conti con un'oscura, terribile minaccia.

Iris, orfana della sorella più grande che adesso la ignora, al primo giorno di scuola vede subito le minacce nascoste dentro l'edificio scolastico e decide che terrà duro qualsiasi cosa accada. Ma cosa avviene in realtà dentro la scuola? Impronte di scarpe sui soffitti come se qualcuno camminasse a testa in giù, banchi che si spostano da soli, ragazzi che vengono cacciati dai bagni normali e bullizzati, un Club Ultrasegreto che raccoglie alcuni allievi alla ricerca della sostanza misteriosa che provoca le stranezze della scuola e che porterà alla fine del mondo.

Ci sono anche il Principe che gli altri allievi non devono guardare in faccia, Pierre il dispari, l'emarginato che cerca salvezza nell'amicizia e le ex amiche Madeleine e Louise che le prime esperienze sessuali allontanano l'una dall'altra. E infine la Straniera, l'unica capace di sovvertire le regole feroci della Scuola.

Nata in Costa Azzurra nel 1980, Christelle Dabos ha cominciato a scrivere per evadere dalle terapie mediche, dopo una malattia.

Sostenuta da una comunità di autori attivi su Internet, la Plume d'Argent, ha affrontato la sua prima sfida letteraria e si è iscritta al Concours du Premier roman jeunesse organizzato nel 2013 da Gallimard Jeunesse, Télérama e Rtl e ha ottenuto il primo premio grazie ai Fidanzati dell'inverno, primo volume dell'Attraversaspecchi, saga in quattro volumi diventata oggi un autentico fenomeno letterario sia in Francia che all'estero. Tra i premi vinti, nel 2016 il Grand Prix de l'Imaginaire. (ANSA).