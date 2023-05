Ben Jelloun e Paolo Giordano ospiti al festival "Armonia"

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Lo scrittore, poeta e saggista marocchino Tahar Ben Jelloun, il romanziere Paolo Giordano e la "dozzina" del Premio Strega: sono loro gli ospiti di punta della nona edizione di "Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto", il festival letterario più a est d'Italia con la direzione artistica dello scrittore Mario Desiati.

Il programma prenderà il via il 25 maggio e continuerà fino al 9 luglio tra i vari contenitori culturali di Presicce-Acquarica, Lucugnano e Leuca.

Si parte dal comune di Presicce-Acquarica, che dal 25 al 28 maggio ospiterà gli autori dei dodici romanzi semifinalisti della 77ma edizione del Premio Strega. Da sei anni, infatti, il festival Armonia accoglie l'unica tappa salentina dello Strega Tour, che porta in giro per l'Italia i semifinalisti del più importante riconoscimento letterario italiano. Si continua il 30 maggio nei Giardini Pensili in località Presicce, con il dialogo tra Mario Desiati e il Premio Strega 2008 Paolo Giordano, in Salento per presentare il suo ultimo libro "Tasmania" (Einaudi).

Sabato 17 giugno, nel piazzale antistante la Basilica santuario di Santa Maria De Finibus Terrae a Leuca, sarà ospite Tahar Ben Jelloun, autore di numerose opere sul tema del razzismo e dell'immigrazione. Nel corso della serata premierà anche il racconto vincitore della seconda edizione del concorso letterario "Alan Kurdi", rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Domenica 9, a Lucugnano, sarà accolta la prima "uscita pubblica" della vincitrice o del vincitore del Premio Italo Calvino 2023. Spazio anche agli esordienti con la presenza sul palco di Giorgia Bernardini ("Area piccola", Marsilio) e Monica Acito ("Uvaspina", Bompiani).

"Il sentimento che quest'anno vorremmo condividere è quello suggerito poeticamente dall'immagine realizzata dall'illustratrice Valeria Puzzovio per celebrare la nona edizione del festival letterario più a sud est d'Italia. La magia dell'abbandono al puro piacere della lettura, al rapimento estatico del racconto, quando la pagina diventa territorio dell'anima, teatro tutto mentale di storie che si trasformano nell'atto stesso del leggere", sottolineano gli organizzatori Michela Santoro, Andrea Cacciatore e Valeria Bisanti. (ANSA).