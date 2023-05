Torino celebra Emily Bronte, film in anteprima durante il Salone

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Emily, il film diretto da Frances O'Connor con Emma Mackey che racconta l'appassionante vita di una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, Emily Brontë, sarà proiettato in anteprima nazionale il 16 maggio a Torino.

L'evento si inserisce nel più ampio programma del Salone OFF, la grande festa cittadina che accompagna la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. La proiezione sarà introdotta da Nicola Lagioia, alla sua ultima edizione come Direttore.

L'anteprima del film di Frances O'Connor, che sarà poi nelle sale da 15 giugno, sarà l'occasione per lanciare, in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, gruppi di lettura e approfondimento che coinvolgeranno i tanti appassionati della scrittrice inglese per tutto il mese di giugno.

L'Indice dei Libri del Mese, una delle più longeve riviste italiane di informazione culturale, proporrà ai propri lettori un'attività social dedicata a Cime Tempestose. Anche il Premio Calvino, uno dei più importanti riconoscimenti alle opere prime inedite di narrativa, inviterà i propri lettori a celebrare una tra le più note opere d'esordio. (ANSA).