'Demetrio', un giallo-fiaba chiude la trilogia di Pogliani

"Questi libri non vogliono essere risolutivi di alcunché, ma credo che ci sia bisogno di riflettere sul fatto che la semplicità maschile va in qualche modo aiutata a comprendere un mondo più complicato rispetto a quanto sia stato abituato prima". A parlare della sua trilogia dedicata alla "tragica figura del maschio contemporaneo", è lo scrittore Marco Pogliani, che ha presentato al Circolo dei Lettori di Torino il terzo capitolo di questo viaggio nell'universo maschile, 'Demetrio', un 'giallo un po' fiaba' sulla crisi dei rapporti familiari edito da La Nave di Teseo.

Libri, Marco Pogliani presenta 'Demetrio', ultimo capitolo della sua trilogia





Dopo 'Padri', dedicato alla figura del padre, e 'Ometti' a quella del marito, 'Demetrio' mette invece al centro la persona anziana. "Demetrio - racconta Pogliani - è un uomo che è sempre stato secondo, ultimo di 21 figli, è arrivato quando suo papà aveva già distribuito tutti i mestieri alla famiglia. E' stato marito solo per una notte, ha avuto una vita di solitudine ed è diventato il grande custode dei ricordi e dei mestieri della famiglia. Arriva alla fine della sua vita in un posticino che si chiama Belsito, dove scopre una nuova fase della sua vita in cui diventa leader".



Belsito è una casa di riposo dove si consuma un mistero, la scomparsa, uno per uno, degli ospiti. Un mistero che Demetrio cercherà di risolvere insieme alla nipote e a un poliziotto. Un giallo che per Pogliani si mescola alla fiaba. "Esiste un grande mistero nella vita delle persone - spiega -, che è racchiuso nel rapporto fra l'essere anziano e l'essere giovane. Questo libro va un po' sulle tracce di questo mistero che oggi è, secondo me particolarmente attuale. E alla fine, seguendo le tracce di questo ispettore un po' buffo e arruffato, riusciremo a sciogliere questo grande enigma".