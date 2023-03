Zarifa Ghafari, donne istruite per fermare terrore dei talebani

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAR - Passa attraverso l'accesso per le donne ad una reale istruzione la chiave per fermare il regime terroristico dei talebani in Afghanistan. Di ciò è convinta Zarifa Ghafari, l'attivista e scrittrice fuggita nel 2021 da Kabul, con l'arrivo dei talebani, dopo essere stata la sindaca più giovane del Paese, a 26 anni. Oggi era a Mestre, per presentare in anteprima il libro autobiografico, "Zarifa. La battaglia di una donna in un mondo di uomini", appena uscito per Solferino.

"Se le donne ricevessero una adeguata istruzione - ha spiegato - la catena di produzione del terrorismo finalmente si fermerebbe. Perché nessuna madre istruita permetterebbe a suo figlio di unirsi a gruppi terroristici: ecco perché tutti i gruppi estremisti hanno paura dell'istruzione delle donne".

Parlando della morte del padre, ucciso dai talebani, Ghafari ha proseguito: "Conosco la pervasività di questi gruppi estremisti, sono consapevole del danno che stanno arrecando al mio Paese e alla mia gente. Per questo riesco a darmi il coraggio di non arrendermi mai e di affrontarli ancora. So quanto sia importante non voltarsi indietro, non arrendersi e non fermarsi se voglio che i miei figli vivano una vita diversa e migliore".

Ghafari - che proseguirà il tour di presentazione del suo libro a Bassano, Roma e Napoli - era ospite a Mestre del cartellone "In_touch", della Rete Biblioteche del Comune di Venezia, nell'evento che ha riaperto la biblioteca di Carpenedo Bissuola. (ANSA).