Manzoni per bambini, i Promessi sposi come un'avventura

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Leggere Manzoni non è mai stato così "pop". A 150 anni dalla morte di uno degli autori simbolo della letteratura italiana, Prometeica - casa editrice indipendente specializzata in libri prescolari e classici per l'infanzia - propone una rilettura de I promessi sposi, l'opera maestra di Alessandro Manzoni, in una chiave moderna e creativa. Il volume è intitolato Manzoni per bambini (e per genitori curiosi). I promessi sposi e si rivolge ai bambini, a partire dai 6 anni, e ai loro genitori, i quali nella lettura condivisa coi figli riscoprono la bellezza di un classico senza tempo. Il testo è anche un supporto didattico per gli insegnanti che possono avvicinare in maniera divertente e originale i loro piccoli alunni alla letteratura italiana, senza il peso delle imposizioni didattiche convenzionali. Il libro contiene venticinque storie che rievocano le vicende, i personaggi e i luoghi più conosciuti dell'opera del Manzoni: una raccolta accessibile ai bambini per introdurli al mondo dei classici in maniera facile e coinvolgente. Ogni capitolo è corredato da una tavola a colori che richiama i protagonisti e le tematiche della storia narrata. Inoltre, al termine di ogni racconto, c'è un disegno da colorare destinato ai piccoli creativi, per liberare la fantasia, e ai loro genitori, come momento rilassante e di condivisione.

Le vicende di Renzo e Lucia sono la storia più letta in Italia da un secolo e mezzo e, per celebrare il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni, Federico Corradini ha ideato un volume col duplice obiettivo di far rivivere le avventure de I promessi sposi ai piccoli lettori - e ai loro genitori curiosi - e raccontare Milano e il territorio lombardo al fine di costruire un legame empatico tra gli spazi fisici della città e i luoghi raccontati nel testo. Il Manzoni per bambini (e per genitori curiosi) si aggiunge alle collane su Dante e Virgilio, realizzate dalla casa editrice indipendente e vendute in oltre tredicimila copie. "'I promessi sposi' è il romanzo più famoso nel nostro Paese, il più amato e il più odiato dagli italiani.

Allo stesso tempo, la vicenda narra circostanze senza tempo in cui si confrontano amore e violenza. Manzoni racconta, infatti - sottolinea Federico Corradini, Founder di Prometeica - la storia di due ragazzi innamorati che nel loro percorso verso il matrimonio sono intralciati dai prepotenti, dei bulli proprio come quelli di oggi; tuttavia, l'opera mostra che ci sarà sempre qualcuno che ha il coraggio di aiutare i più deboli e che l'amore può diventare spirito battagliero. Ecco perché l'attenzione che Prometeica riserva ai luoghi e ai personaggi, ancora attuali e affascinanti, de 'I promessi sposi' regala a chi legge la possibilità di vivere una vera e propria avventura attraverso un'esperienza di lettura totalmente immersiva e formativa." (ANSA).