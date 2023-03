Dantedì, Rai Cinema lancia progetto multipiattaforma

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - In vista del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo, Rai Cinema presenta un progetto multipiattaforma dedicato alla Divina Commedia. In particolare l'universo dantesco sarà il protagonista di un racconto innovativo declinato in diversi formati e diverse modalità di fruizione.

Si parte con un percorso edutainment all'interno del metaverso di Rai Cinema, su The Nemesis, piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale. Nelle vesti di Dante, il player si ritroverà a vivere un'avventura ispirata alla Divina Commedia, in particolare alla selva oscura, in una esperienza di gioco immersiva. In palio la visione in anteprima del cortometraggio "Inferno" di Federico Basso con la voce di Francesco Pannofino, primo capitolo della produzione "La Divina Commedia" realizzata da ETT Gruppo Scai, che ha anche curato la consulenza letteraria. Il gioco - online da mercoledì 22 marzo - è completamente gratuito e accessibile da desktop e app mobile. Dal 25 marzo, in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante, il corto "Inferno" e il secondo capitolo completamente inedito "Purgatorio" saranno disponibili su RaiPlay e Rai Cinema Channel in versione accessibile per non udenti e non vedenti, grazie alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità.

Il 25 marzo spazio anche alla realtà virtuale con la presentazione della versione VR dei due capitoli che coinvolgerà per la prima volta in contemporanea vari spazi di fruizione sul territorio nazionale dislocati tra Firenze, Milano e Torino.

Alla Casa di Dante a Firenze il 25, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto, sarà allestito un corner VR per far fruire i corti. Special guest l'art-influencer e videomaker italiano Roberto Celestri che racconterà la giornata.

I due corti saranno anche visibili al Museo Nazionale del Cinema di Torino e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nei cinema VR realizzati in collaborazione con Rai Cinema.

"Inferno" e "Purgatorio" saranno resi disponibili dal 27 marzo anche sull'app Rai Cinema Channel VR e dal 28 marzo il progetto arriverà nelle periferie romane con Fondazione Mondo Digitale.

(ANSA).