Torna il festival Educa, 13/a edizione con 'Nuovi alfabeti'

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Più di 30 gli incontri formativi e divulgativi con esperti provenienti da diverse Università italiane e Centri di ricerca, oltre 40 laboratori e attività per bambini, ragazzi e famiglie, e ancora concerti, mostre e presentazioni di libri. Moltissime le proposte che per tre giorni occuperanno palazzi, teatri e le strade di Rovereto, in Trentino, grazie alla partnership tra il Festival Educa, giunto alla sua 13/a edizione, e Educa Immagine che per il quarto anno offre approfondimenti sull'educazione all'immagine ai social.

Quello che unisce i due festival - affermano i promotori in una nota - è il comune interesse per l'educazione, vissuta come dimensione vitale delle relazioni e leva per lo sviluppo delle comunità. Il tema del 2023 è "Nuovi alfabeti. Costruiamo insieme il lessico del futuro".

Paola Venuti, prorettrice per la didattica dell'Università di Trento spiega: "Siamo partiti dal rischio che la nostra si trasformi nella società dell'indifferenza e dell'isolamento o, al contrario, dell'aggressività e dell'aggressione. Ne sono segni evidenti le frasi che troppo sentiamo ripetere 'Non mi riguarda', 'non mi interessa', ma anche il sensibile aumento del cosiddetto ritiro sociale che colpisce giovani, ma anche adulti.

Fenomeni che si alternano ad opinioni, spesso individuali, urlate, anche quando in buona fede, dietro una tastiera o manifestate con gesti pubblici eclatanti, quando non addirittura con azioni violente. Con i due festival vogliamo offrire occasioni per capire le ragioni della trasformazione in atto, dare strumenti al mondo della scuola e delle altre agenzie educative e alle famiglie per affrontarla, ma anche dare spazio ai tanti slanci innovativi, alle energie e agli impegni condivisi che pure ci sono". "È a scuola e con la scuola, insieme ai suoi protagonisti - sottolinea Mirko Bisesti, assessore provinciale all'Istruzione e alla cultura - che si possono costruire spazi di dialogo e di incontro, ricercare nuove modalità di confronto e di ascolto per costruire insieme il lessico del futuro. Il programma è on line su www.educaonline.it. (ANSA).