I Panzer di Hitler nel nuovo libro di Barbarito

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - La storia dei carri armati tedeschi, i famosi Panzer, dai primi sviluppi avvenuti durante la grande guerra fino ai successi dell'inizio del secondo conflitto mondiale sono al centro del nuovo libro del giornalista Jacopo Barbarito, dal titolo "I Panzer di Hitler - Dalle origini alla seconda guerra mondiale". Edito in italiano e inglese per Soldiershop Publishing di Luca Cristini Editore, in cartaceo ed ebook, disponibile da oggi in libreria e nei principali store online.

Nel volume, 174 pagine con 114 foto, l'autore ripercorre lo sviluppo dei mezzi corazzati germanici, avviato con il Kaiser Guglielmo, per continuare con la Repubblica di Weimar malgrado le limitazioni del trattato di Versailles e subire poi una decisa accelerazione con il regime nazista, con la politica di riarmo avviata sin dal 1935, che culminerà con l'invasione della Polonia. Approfondimenti tecnici, dettagli storici e un resoconto dell'impiego bellico dei mezzi accompagnano il lettore nell'arco di trent'anni in cui l'evoluzione della ricerca e tecnologia militare registrò progressi impressionanti, in Germania come in diversi altri Paesi europei (ANSA).