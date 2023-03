'Murtagh', uscirà a novembre nuovo libro Christopher Paolini

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - Alla Bologna Children's Book Fair la casa editrice Rizzoli ha acquisito 'Murtagh', il nuovo volume della saga fantasy di Eragon di Christopher Paolini, - Il Ciclo dell'eredità - serie che ha venduto 40 milioni di copie nel mondo e 2 milioni in Italia.

La serie riprende dopo gli eventi del suo ultimo capitolo, Inheritance e sarà in libreria in contemporanea mondiale il 7 novembre 2023, a vent'anni dal folgorante esordio di Eragon, che Christopher Paolini ha scritto a 15 anni e autopubblicato a 17 anni, diventando il più giovane autore nel mondo ad aver scritto una saga bestseller.

"Tornare al mondo di Eragon è stato un vero e proprio colpo di fulmine" ha detto Paolini. "Murtagh è il romanzo che aspettavo di scrivere da oltre tredici anni. È un'immersione profonda nella vita del nostro personaggio principale e del suo drago, Thorn. I lettori vi troveranno segreti, magia e rivelazioni, e le risposte ad alcuni dei misteri più profondi della terra di Alagaësia. Mi sono divertito moltissimo (a volte in modo diabolico) a scrivere Murtagh, e non vedo l'ora che i lettori possano viverlo in prima persona. Bentornati ad Alagaësia!" ha spiegato lo scrittore.

"Abbiamo accolto con emozione l'annuncio dell'arrivo del nuovo capitolo della saga di Eragon di Christopher Paolini e siamo molto felici di portarlo ai lettori italiani, a quelli che lo attendono da 13 anni e a quelli che leggeranno questo grande scrittore per la prima volta" sottolinea Federica Magro, Responsabile editoriale Bur, Rizzoli Ya e Fabbri. (ANSA).