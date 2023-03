Fiera ragazzi, Calvino in mostra, arrivano Tamaro e Jubber

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 03 MAR - La guerra in Ucraina, i conflitti, i migranti e la questione ambientale, ma anche la riscoperta delle fiabe, il fantasy, l'intelligenza artificiale. Tra le grandi novità le collane e i numerosi titoli dedicati ai più piccoli, anche 0-3 anni e l'inarrestabile avanzata del fumetto. Si apre il 6 marzo la Bologna Children's Book Fair che festeggia 60 anni con 1.350 espositori. Tra i grandi ospiti Susanna Tamaro che torna al mondo dei bambini e delle bambine con 'Tutti abbiamo una stella' (Piemme-Il Battello al Vapore), Nicholas Jubber con 'I raccontastorie' (Bompiani), un viaggio nella storia segreta delle fiabe e dei loro autori e Fabian Negrin con le potenti immagini di 'Mitomalia. Storie che hanno incantato il mondo (Giunti).

Louie Stowell arriva con 'Loki' (Salani), il primo libro che ha anche illustrato, nuovo fenomeno editoriale da 150 mila copie vendute. Ritornano alla scrittura per i più piccoli Chiara Gamberale con 'I fratelli Mezzaluna' (Salani) che crescono nel Villaggio Perfettissimo ma finiscono nel mondo parallelo chiamato Sottopelle, in uscita il 7 marzo, e Andrea Molesini che in 'Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco' (Harper Collins), con le illustrazioni di Arianna Bellucci, ci porta in un mondo di pirati, draghi, gorilla e ippopotami. Tra le sorprese Fabrizio Biggio, ora protagonista di Viva Rai2! con Fiorello, che fa il suo ingresso nell'editoria per l'infanzia con la fiaba 'L'incredibile storia della bambina nata come un fiore' (Giunti). In arrivo a Bologna anche l'inviata del Tg1 Stefania Battistini con 'Una guerra ingiusta. Racconti e immagini dall'Ucraina sotto le bombe' (Piemme) e Cecilia Randall con 'Kitsune. L'ombra della volpe' (Gribaudo) ispirato alla mitologia giapponese. Attesi anche Albertine Zullo, Rebecca Dautremer, Suzy Lee, Elena Odriozola, Martin Salisbury, Alessandro Sanna e Beatrice Alemagna a cui è dedicata la prima mostra monografica, principale evento di 'Boom! Crescere nei libri'.

In fiera si potranno anche vedere le prime copie di 'Diario di un sogno possibile' (Feltrinelli Kids) la versione per ragazze e ragazzi a partire dai 12 anni di 'Una persona alla volta', il volume postumo di Gino Strada, a cura di Simonetta Gola, che sarà in libreria il 21 marzo. Al fondatore di Emergency, morto il 13 agosto 2021, è dedicato anche 'Gino Strada Medico in prima linea' (Einaudi Ragazzi) in cui Rosario Esposito La Rossa immagina una serie di cartoline inviate a Strada da tutto il mondo da persone che gli sono riconoscenti. Nell'edizione dei 60 anni, tanti gli omaggi e anniversari con al primo posto una grande mostra con 120 tavole di 60 artisti dei quali 30 vincitori di un contest internazionale curato da Bcbf, per ricordare Italo Calvino nel centenario della nascita; l'esposizione 'Ukraine Illustrated', con una selezione di opere di artisti ucraini e il lancio di 'Tales of EUkraine', libri bilingue per i bambini e i ragazzi ucraini rifugiati in Europa.

A 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni molti editori celebrano la sua opera più famosa: nel libro gioco ' I promessi sposi spiegati male' (DeAgostini) Francesco Muzzopappa rilegge la storia di Renzo e Lucia. Per i 30 anni de Il Castoro sarà di scena, tra l'altro, un incontro gioco con i grandi autori della casa editrice della Schiappa su futuro dell'editoria per ragazzi.

Continua l'avanzata del fumetto ed Einaudi ragazzi lancia 'Comics' con il graphic novel 'Grande silenzio' di Tea Rojzman, disegnato da Sandrine Perel che racconta, attraverso una potente metafora visiva, l'abuso sessuale sui minori. Arriva anche per Harper Collins una serie a fumetti di Pierdomenico Baccalario, 'L'investigatto', illustrato da Alessandro Parodi. Attesa anche l'uscita di Simon & Louise (Logosedizioni) del fumettista di Bruxelles Max de Radiguès, ancora poco conosciuto in Italia. Tra le storie di chi lascia il proprio paese, il graphic novel 'Come stelle nel cielo' (Il Castoro) di Victoria Jamieson e Omar Mohamed che racconta l'infanzia in un campo per rifugiati, ispirato a una vicenda vera. Nei quattro giorni della fiera, fino al 9 marzo, anche un tuffo nel mondo dell'intelligenza artificiale e dei non umani con tra l'altro 'Robotland. Viaggio attraverso la storia dei robot' (L'Ippocampo) di Berta Paramo. Tra le tante collane per i piccolissimi 'Bruchi' di Feltrinelli Junior e 'Instant Junior' di Gribaudo con i primi passi di filosofia e di fisica. (ANSA).