Vive!, le eroine che si ribellano al loro destino della Sarchi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - ALESSANDRA SARCHI, VIVE!(HARPERCOLLINS) Madame Bovary, Anna Karenina, Didone, Ofelia, Francesca da Rimini, Albertine. E non solo. Le eroine della letteratura occidentale sono figure per lo più tragiche, con un destino inevitabilmente luttuoso. In 'Vive!' Alessandra Sarchi decide di salvarle. Nel libro, che uscirà per Harper Collins il 24 febbraio e che è già un podcast, si chiede cosa sarebbe accaduto se a un certo punto del loro percorso avessero cambiato rotta e la morte non fosse più stata una condizione ineluttabile. Non potendo ambire a quello status di fondatrici di stirpi o vincitrici di guerre riservato ai maschi, la morte in scena è sempre sembrata per loro l'unico modo per raggiungere la gloria.

Una gabbia in cui si riflettono le convenzioni sociali che per secoli hanno relegato le donne al ruolo di madre, moglie o amante che ora Sarchi invita a guardare da una prospettiva diversa, spiazzante. Le eroine di Vive! smettono di essere vittime sacrificali e diventano padrone del proprio destino. Le loro voci sono animate da Alessandra Sarchi - che ha esordito nel 2008 con una raccolta di racconti ed è autrice di quattro romanzi tra cui 'Il dono di Antonia' (Einaudi, 2020) - in prima persona, accendendo le luci della scena su di loro.

"Da lettrice accanita, e poi da scrittrice, ho cominciato a provare il desiderio di immaginare cosa sarebbe accaduto alle eroine tragiche della letteratura che tanto mi hanno appassionato - il cui destino è l'esito inevitabile di una visione della donna che non ritengo più condivisibile - se avessi dato loro la possibilità di scardinare lo schema con cui erano state concepite" racconta l'autrice. (ANSA).