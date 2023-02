Salone Libro: Lo Russo, chiusa la procedura, serve metodo nuovo

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "È terminata oggi ufficialmente la procedura di selezione del direttore del Salone del Libro per il triennio 2024-2026 e quindi è da ritenersi definitivamente conclusa l'attività del Comitato costituito dall'Associazione Torino, La Città del Libro, dalla Fondazione Circolo dei Lettori, dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino". Lo afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che invita tutti "a lavorare al meglio per garantire il successo dell'edizione di quest'anno del Salone del Libro".

"Come risulta dai verbali - continua - non si è raggiunta la necessaria condivisione all'interno del comitato e di questo siamo dispiaciuti. Dobbiamo ricordare che dopo la liquidazione della Fondazione per il Libro avvenuta nel 2018 il marchio commerciale del Salone Internazionale del Libro, che fino a quel momento era patrimonio della Fondazione e quindi della Città che di tale Fondazione era socio, è stato acquistato da un soggetto privato, l'Associazione Torino Città del Libro, che ne è attualmente titolare in via esclusiva. Questo per evitare impropri parallelismi con la procedura seguita per individuare il direttore Nicola Lagioia". Lo Russo parla di "un profondo disagio relativamente alle numerose e, a nostro giudizio, inopportune dichiarazioni e interviste pubbliche, avvenute nel pieno svolgimento della selezione, di componenti della commissione di valutazione e di esponenti politici a supporto di alcuni candidati". (ANSA).