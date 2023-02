Salone libro, 'Attraverso lo specchio' tema della 35/a edizione

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Il tema sarà 'Attraverso lo specchio' e la scrittrice Svjatlana Aleksievic sarà presente all'inaugurazione. Sono le anticipazioni per il 35/o Salone Internazionale del Libro di Torino annunciate oggi in conferenza stampa dal direttore editoriale, Nicola Lagoia. Paese ospite sarà l'Albania e regione ospite la Sardegna.

"Il Salone ha finito di costruirmi come uomo" ha detto Lagoia, annunciando il tema 'Attraverso lo specchio'. "Davanti allo specchio - ha spiegato - ci sono due figure mitiche, Narciso, e oggi c'è tanto narcisismo, e Alice che ha la forza, la capacità e l'immaginazione di attraversarlo e oggi abbiamo bisogno di trasformare la realtà. E il Salone - ha aggiunto - è luogo di trasformazione della realtà". Lagoia ha poi rivelato che "a inaugurare il Salone sarà una grande scrittrice, quella che tutti i festival vorrebbero in un momento storico come questo, non con la guerra ma con l'invasione dell'Ucraina, Svjatlana Aleksievic". (ANSA).