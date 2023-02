Giornale libreria, Principe Harry guida la classifica generale

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - E' 'Spare' (Mondadori) del principe Harry in cima alla classifica generale - e anche a quella dei saggi - dei libri più venduti dal 2 al 29 gennaio 2023. Al secondo posto 'Dammi mille baci' (Always Publishing) di Tillie Cole, fenomeno #booktok che è primo nella narrativa straniera da almeno due mesi. A chiudere il podio 'La vita intima' (Einaudi), nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti, al primo posto nella narrativa italiana.

Questo secondo le classifiche de il Giornale della libreria, il magazine dell'Associazione Italiana Editori, che ogni 4 settimane pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e le classifiche settoriali di narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica e, per la prima volta, anche manualistica e fumetti.

Guadagna subito la quarta posizione 'It starts with us' (Sperling&Kupfer) di Colleen Hoover che troviamo in classifica - alla quattordicesima posizione - anche con il precedente 'It ends with us' (Sperling & Kupfer). 'Le otto montagne' (Einaudi) di Paolo Cognetti', pubblicato nel 2018, riguadagna il quinto posto ed è secondo nella classifica di narrativa italiana, sospinto dall'uscita al cinema del film omonimo. Al sesto posto Alicia Giménez-Bartlett con 'La presidente' (Sellerio). Settimo 'Nient'altro che la verità, la mia vita al fianco di Benedetto XVI' (Piemme) di Saverio Gaeta, Georg Gänswein, che è secondo tra i saggi. Chiudono la top 10 Erin Doom con 'Fabbricante di lacrime' (Magazzini Salani), il libro più letto del 2022, 'La luce delle stelle morte' (Feltrinelli) di Massimo Recalcati e l'esordiente Martin Griffin con 'L'impostore' (Giunti).

Per la manualistica, Benedetta Rossi regna indiscussa con 'Benvenuti in casa mia!' (Mondadori Electa) seguita da 'La sottile arte di fare quello che c***o ti pare' (Newton Compton) di Mark Manson. Per i fumetti Pera Toons con 'Ridi a CreepyPelle' (Tunué) è prima davanti al manga One piece (Star Comics) di Eiichiro Oda. Per i bambini, Harry Potter (Salani) di J. K. Rowling è in testa con il primo volume della saga, che nel 2022 ha compiuto 25 anni. (ANSA).