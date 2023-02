Strega: i primi 15 titoli dell'edizione 2023

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Sono stati pubblicati sul sito del Premio Strega (www.premiostrega.it.) i primi quindici libri segnalati per l'edizione 2023 dagli Amici della Domenica, la storica giuria del più importante riconoscimento letterario italiano.

Ecco i 15 titoli: Nicoletta Bortolotti, "Un giorno e una donna" (HarperCollins), presentato da Maria Rosa Cutrufelli; Maria Grazia Calandrone, "Dove non mi hai portata" (Einaudi), presentato da Franco Buffoni; Gaja Cenciarelli, "Domani interrogo" (Marsilio), presentato da Lorenzo Pavolini; Gianfranco Di Fiore, "L'amore inutile" (Wojtek), presentato da Valeria Parrella; Roberto Ferrucci, "Storie che accadono" (People), presentato da Tiziano Scarpa; Patrick Fogli, "Così in terra" (Mondadori), presentato da Antonella Cilento; Daniela Gambino, "Due fuori luogo" (Jack edizioni), presentato da Fulvio Abbate; Irene Graziosi, "Il profilo dell'altra" (E/O), presentato da Simonetta Fiori; Gian Marco Griffi, "Ferrovie del Messico" (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero; Sapo Matteucci, "Per futili motivi" (La Nave di Teseo), presentato da Filippo Bologna; Renato Minore e Francesca Pansa, "Ennio l'alieno. I giorni di Flaiano" (Mondadori), presentato da Raffaele Manica; Tommaso Pincio, "Diario di un'estate marziana" (Perrone), presentato da Nadia Terranova; Lodovica San Guedoro, "Sacro Amor Profano" (Les Flâneurs Edizioni), presentato da Franco Cardini; Ezio Sinigaglia, "Sillabario all'incontrario" (TerraRossa), presentato da Lorenza Foschini e Michele Zatta, "Forse un altro" (Arkadia editore), presentato da Maria Pia Ammirati.

Ogni mercoledì, a partire dall'8 febbraio, saranno annunciati sul sito del Premio i titoli proposti. Il termine per presentare le candidature è mercoledì 1 marzo.

Tra i titoli che verranno proposti dalla giuria degli Amici della Domenica, che nel 2022 avevano raggiunto il numero super record di 74, il Comitato direttivo del Premio Strega sceglierà poi i 12 libri candidati all'edizione 2023. (ANSA).