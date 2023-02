Passaggi Festival, la vertigine dei libri nell'edizione 2023

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Sarà dedicata a "Chiedi alla vertigine" l'undicesima edizione di Passaggi Festivaldella Saggistica, che si svolgerà dal 21 al 25 giugno, nel centro storico e nel lungomare di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, organizzato col patrocinio e il contributo del Comune di Fano e della Regione Marche.

"La lettura e la scrittura - spiega Carolina Iacucci, blogger e critica letteraria del festival- sono luoghi dove sperimentare quella eccitante e pericolosa distorsione della percezione nella quale, come in una vertigine, ti ritrovi attratto e spaventato dal vuoto, privo di appigli e garanzie. E, quindi, vivo".

Cinque giorni di incontri fra lettori e autori con eventi che si susseguiranno dal mattino a mezzanotte, tutti a ingresso gratuito.

Il festival - presieduto da Nando dalla Chiesa e Cesare Carnaroli, e diretto da Giovanni Belfiori e Ludovica Zuccarini - è diviso in rassegne: nella piazza centrale di Fano, dalle ore 21 a mezzanotte, ci saranno i nomi più noti al grande pubblico; nell'ampio spazio del Pincio saranno collocati il "Salotto letterario" (dalle ore 19) e la rassegna, dedicata ai più giovani, di libri "music & social"; nella chiesa di San Francesco a cielo aperto, andranno libri di saggistica nella fascia oraria delle 19 e poi, dalle ore 21 in avanti, due festival nel festival, dedicati alla poesia (dal 21 al 23 giugno) e al graphic novel (24 e 25 giugno).

La Mediateca Montanari Memo, che ospiterà la mostra del concorso per graphic novel "Una Lettura fra le nuvole" sarà sede della masterclass gratuita della Scuola di scrittura Passaggi.

Inoltre, ogni pomeriggio dalle 17.30 in poi, spazio a libri e a laboratori per bambini e ragazzi, e alle ore 21 appuntamento con la rassegna libraria di economia, curata dal giornalista Lorenzo Salvia.

Nel Chiostro delle Benedettine troveranno collocazione le rassegne di Filosofia, curata da Armando Massarenti; Scienza, curata dal rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari; Tecnologie digitali, curata dal guru dell'AI Paolo Dello Vicario e Arte, curata dalla storica dell'arte Marta Paraventi.

Al Bastione Sangallo, luogo che entra da quest'anno nel circuito di Passaggi Festival, si potranno svolgere, dalle 18.30, attività esperienziali legate ai libri della rassegna su benessere e crescita personale, mentre nella sala da tè L'Uccellin Bel Verde, alla stessa ora, prenderanno il via i "Calici di scienza", conversazioni con aperitivo in compagnia di scienziati e divulgatori dell'Università di Camerino.

Nel lungomare fanese saranno tre le sedi di Passaggi Festival: si partirà al mattino (ore 9.30) in zona Lido (Bon Bon Art Cafè) con la rassegna dei "Libri a colazione", si proseguirà nel pomeriggio (ore 18.30) a Fossosejore (Bagni Elsa) con incontri librari, aperitivi e musica e si terminerà la sera (ore 21) a Torrette (Bagni Torrette) con libri di saggistica e varia.

Ci sarà anche una mini-rassegna "Aspettando Passaggi": nella libreria del festival, allestita nel centro storico e curata da Librerie Coop, partner organizzativo del festival, da sabato 17 giugno fino a martedì 20, si alterneranno scrittori, intellettuali, blogger, in collaborazione con il blog letterario Il Cappuccino delle cinque e Scuola Passaggi. (ANSA).