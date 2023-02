Testo raddoppia, 107 editori per 2/a edizione fiera Firenze

(di Beatrice Campani) (ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Come nasce un libro? E quali sono i passaggi che lo portano nelle mani del lettore? E' il progetto che sta dietro a Testo, fiera nata da un'idea della libreria fiorentina Todo Modo e sviluppata da Pitti Immagine. Il salone compie due anni e torna alla Stazione Leopolda dal 24 al 26 febbraio, proponendo il libro "come un ecosistema, fatto di vari passaggi e diverse lavorazioni", spiega Agostino Poletto, dg di Pitti. Saranno così tre giorni per immergersi in un mondo di carta e parole attraverso una selezione ragionata di libri e novità e grazie a un fitto programma di eventi, laboratori, incontri e percorsi di lettura. Protagoniste di questa edizione 107 case editrici, grandi e di nicchia, quasi raddoppiate rispetto al debutto: l'anno scorso era state 67.

"La seconda edizione è forse più importante della prima - continua Poletto -, non può contare né sulla pagina bianca, né sull'effetto sorpresa". L'aumento è anche dovuto a una riscoperta del piacere di leggere: "Il libro - fa notare - sta vivendo una nuova vita grazie anche al racconto dai social, come TikTok, nuovi meccanismi introduttivi che raggiungono occhi e orecchie dei giovani". Nelle due navate della Stazione Leopolda, nell'allestimento curato da Alessandro Moradei, ogni editore proporrà un ristretto numero di titoli: nessuna sovrabbondanza visiva o affastellamento di volumi sui tavoli. Solo un percorso che guida il lettore. Alla Leopolda sarà poi ricreato il ciclo di vita del libro attraverso un percorso in sette stazioni (il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria, il Lettore): in mostra le fasi della vita di un volume, dal lavoro dello scrittore, a quello degli editor, traduttori, grafici, promotori e librai, fino al lettore.

Tanti gli ospiti attesi, da Scott Turow ad Alicia Giménez-Bartlett, ci sarà anche un focus tematico dedicato agli esordienti. E poi diversi laboratori e la nascita di 'Testone', il giornale stampato ogni giorno grazie a una redazione di giovani, e Radio Gridolini, dedicata alla fiera e in onda tutti i giorni. Nascono anche le Consultazioni poetiche, progetto in collaborazione con il Teatro della Pergola, che offre a chi lo desidera la possibilità di ricevere un ristoro letterario o musicale sotto forma di prescrizione poetica, a seguito di una libera conversazione. Tra gli eventi anche un talk con il Gabinetto Viesseux dedicato a Carlo Emilio Gadda, a cinquant'anni dalla scomparsa, e in occasione della pubblicazione di un nuovo testo critico delle sue opere.

Per il futuro non è escluso che la fiera possa allungarsi per durata e eventi, con un programma fuori dal salone, in giro per Firenze, già sperimentato da Pitti per Taste, la fiera del gusto. (ANSA).