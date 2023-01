Premi: Bagutta 2023 assegnato a Marco Missiroli

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - E' stato consegnato questa sera allo scrittore Marco Missiroli il Premio Bagutta 2023, a Milano.

Missiroli ha vinto la 97/a edizione con il romanzo 'Avere tutto', edito da Einaudi. La giuria - presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, segretario Andrea Kerbaker e composta da Marco Amerighi, Rosellina Archinto, Eva Cantarella, Elio Franzini, Umberto Galimberti, Davide Mosca, Elena Pontiggia, Enzo Restagno, Mario Santagostini, Roberta Scorranese, Alessandra Tedesco, Valeria Vantaggi e Orio Vergani - ha rilevato che "Avere tutto rappresenta la tappa più intima, vera e personale" dello scrittore.

"Nelle pagine di Missiroli la morte e la minaccia della rovina per il gioco - combinati in un fraseggio conciso, che da sempre rappresenta la chiave stilistica dell'autore - procedono in simbiosi, in un romanzo che alla giuria è parso coraggioso e convincente".

Ritirando il premio, Missiroli ha ringraziato Milano e la giuria del Bagutta, e ha dedicato il riconoscimento alla moglie Maddalena.

Il premio per l'opera prima è andato invece al trentatreenne Andrea De Spirt, autore di 'Ogni creatura è un'isola', edito dal Saggiatore. Un romanzo in 500 paragrafi, a volte brevi o brevissimi, in cui si racconta di un giovane alla ricerca di tracce del fratello, misteriosamente scomparso su un'isola.

Il premio è stato consegnato nella sede di via De Grassi messa a disposizione da Francesco Micheli, storico sostenitore del Bagutta. (ANSA).