'Pasqua senza Papa', un'avventura nella Repubblica romana

RAFFAELE AUFIERO, 'PASQUA SENZA PAPA' (EDIZIONI DELL'IPPOGRIFO, pp. 212 - 16,00 euro).

"Tu hai un cuore nobile e così pure i tuoi pensieri che gli vanno dietro". E si rivelerà proprio così, come lo descrive il suo amico più caro, Jan Thadeus, il protagonista del romanzo storico 'Pasqua senza Papa', il nuovo libro di Raffaele Aufiero pubblicato da Edizioni dell'Ippogrifo. Un storia avvincente ambientata nel 1849, in una Repubblica romana appena costituita eppure già in crisi e in una Roma che vede Papa Pio IX lontano, esule a Gaeta.

La trama si snoda intorno al rapimento di un bambino, il figlio del generale Oudinot che la Francia ha inviato in Italia proprio in soccorso del Papa. Un bimbo rapito dai briganti e nascosto fra Ciociaria e Terra di Lavoro, per salvare il quale Jan Thadeus, ex comandante di un corpo dei Carabinieri Pontifici, ricorrerà a ogni abilità e ad ogni astuzia, insieme al suo fido scudiero Moccoletto. Il richiamo alla narrativa di avventura è esplicito ("gli pareva agevole - si legge nel romanzo - riscontrare in se stesso i connotati alteri e folli di Don Chisciotte della Mancia e in Moccoletto quelli dimessi e popolari del suo scudiero Sancho Panza"), ma non mancano pagine poetiche e riflessioni profonde, sostenute da una scrittura perfettamente modellata sul periodo storico e che ricorre nei dialoghi anche al romanesco. Tra i capitoli più belli, spicca sicuramente il decimo, in cui Aufiero omaggia Napoli e il suo popolo, "vivace e cordiale, che incanta perché incantato, capace di nascondere un sorriso dietro ogni lacrima". Un popolo, quello napoletano, "che viveva nella luce piena del sole, ignaro delle brume del nord che spengono i desideri di rapportarsi gli uni agli altri".

Già giornalista teatrale con il mensile "Ridotto", Raffaele Aufiero vive da decenni a Roma e ha pubblicato una ventina di libri, realizzando programmi radiofonici per la Rai. Il romanzo sarà presentato nella sua Pagani (Salerno) giovedì 19 gennaio, alle ore 18, al Circolo Unione. (ANSA).