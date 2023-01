La bambina nel vento, la testimonianza di Hedy Epstein

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - LUCA CRIPPA e MAURIZIO ONNIS, LA BAMBINA NEL VENTO (Libreria pienogiorno, pp.304, 18.90 euro).

"Raccontare e ricordare è l'unico modo che abbiamo per evitare di commettere gli stessi errori. Anche oggi. Anche in Italia.

Racconto di quando ero una 'bambina nel vento' perché non accada più a nessun bambino di sentirsi colpevole solo perché esiste": parola di Hedy Epstein, classe 1924, sopravvissuta alla Shoah e grande attivista per i diritti civili e la pace, protagonista del libro "La bambina nel vento" in uscita l'11 gennaio con Libreria pienogiorno in occasione del Giorno della Memoria. Il libro, firmato da Luca Crippa e Maurizio Onnis (già autori del bestseller internazionale "Il fotografo di Auschwitz", pubblicato in oltre 60 Paesi e in molte lingue), alla cui stesura ha collaborato la stessa Epstein, ripercorre la sua incredibile storia, iniziata il 10 novembre 1938, la mattina dopo la Notte dei Cristalli, quando a scuola le fu detto di non tornare in quanto ebrea. Da lì il racconto della fuga in Inghilterra grazie ai genitori, e il drammatico ritorno in Germania per lavorare al processo di Norimberga contro i medici accusati di aver condotto esperimenti disumani sui prigionieri dei campi di sterminio. Ma accanto alla missione ufficiale, il libro svela anche quella più personale, difficilissima, che portò Hedy Epstein a rientrare a Berlino alla fine della guerra: scoprire notizie dei suoi genitori, le cui tracce si perdono di fronte ai cancelli di Auschwitz. (ANSA).