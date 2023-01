Thriller in testa nelle vendite, podio guidato ancora da Carrisi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il thriller si conferma uno dei generi più amati dagli italiani: a rivelarlo il Giornale della libreria, magazine dell'Associazione Italiana Editori (AIE), nella consueta classifica dei 100 titoli più venduti pubblicata ogni 4 settimane. Nel periodo tra il 5 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023 il podio infatti vede in testa Donato Carrisi con il thriller La casa delle luci (Longanesi) che conserva "l'oro" già guadagnato il mese precedente, seguito da Maurizio De Giovanni con Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi (Einaudi). Il bronzo va invece a Benedetta Rossi con il cookbook Benvenuti in casa mia! (Mondadori Electa) che appare in pole nella classifica dei manuali. Dopo il vertice - ma primi nella classifica dei saggi - arrivano Alberto Angela con Nerone (HarperCollins), fresco di stampa, e il resiliente Mussolini il capobanda di Aldo Cazzullo (Mondadori), seguiti da Bruno Vespa con La grande tempesta (sempre Mondadori), terzo in classifica dei saggi e ottavo in quella generale. Sesta e settiva posizione sono occupate da Paolo Giordano, con Tasmania (Einaudi), e Matteo Bussola con il sempreverde Il rosmarino non capisce l'inverno (Einaudi). A chiudere la top 10, ci sono Zerocalcare con No sleep till Shengal (Bao Publishing) - primo nella classifica fumetti, ma seguito da ben quattro titoli firmati Pera Toons (Tunué) - e Massimo Recalcati con La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia (Feltrinelli). Per quanto riguarda invece la manualistica, una curiosità: tra i 100 titoli più venduti otto sono dedicati all'evacuazione. (ANSA).