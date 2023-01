Le parole di Hurbinek, 'ripensare' la Shoah oggi

(ANSA) - PISTOIA, 09 GEN - Nasce per 'ripensare' l'Olocausto e per interrogarsi su quanto questa tragedia che ha marchiato la vita di milioni di uomini, donne e bambini ancora oggi ci riguardi 'da vicino' la prima edizione della rassegna "Le parole di Hurbinek. Giornate della memoria. Scuola, teatro, lezioni civili" ideata da Massimo Bucciantini e in programma a Pistoia tra il 18 e il 29 gennaio. Il progetto, rivolto alla comunità scolastica e al territorio, è realizzato in collaborazione con Fondazione Caript, Uniser Pistoia, Comune di Pistoia, APT Teatri di Pistoia con il coinvolgimento delle scuole, dell'Istituto storico della Resistenza, la Biblioteca San Giorgio e le librerie della città, ed è concepito per arricchire, accompagnare e integrare le iniziative che ruotano intorno al prossimo Giorno della Memoria. Prendendo a prestito le parole con cui Primo Levi, all'interno de "La tregua" descrive il bambino Hurbinek (da qui il titolo della rassegna), l'idea è quella di realizzare un percorso di formazione di "coscienza civile" e "cultura della memoria" attraverso una serie di incontri e spettacoli che possano aiutare a immaginare nuovi spazi, nuove parole, nuove suggestioni utili a raccontare e al tempo stesso a 'sentire' ciò che è accaduto, anche pensando a quando i testimoni di quella pagina terribile della storia non ci saranno più. L'anteprima il 18 gennaio sarà affidata a Ottavia Piccolo, che a Palazzo de' Rossi leggerà dei frammenti da La tregua di Primo Levi. Poi un susseguirsi di 'Lezioni civili' tenute da Edith Bruck, Riccardo Falcinelli, Mara Fazio, Maura Gancitano, Francesca Mannocchi e Domenico Scarpa che porteranno la propria testimonianza. E ancora, tre rappresentazioni teatrali, "La notte" di Elie Wiesel a cura di archiviozeta, "Processo a Dio" di Stefano Massini in una mise en espace di Ciro Masella e "Le tre notti del '43" di e con Enrico Fink. Infine i laboratori scolastici a cura di Giovanni Guerrieri/I Sacchi di sabbia, Rodolfo Sacchettini e archiviozeta. (ANSA).