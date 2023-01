Ratzinger, Morcelliana riedita la biografia più aggiornata

(ANSA) - BRESCIA, 05 GEN - L'editrice Morcelliana è pronta ad una nuova ristampa della più aggiornata biografia su Papa Benedetto XVI, scritta dallo storico dei papi, Roberto Rusconi, il testo più tradotto all'estero. Si intitola "Joseph Ratzinger, teologo, cardinale, papa".

Il libro ripercorre la vita di Benedettoi XVI, Da una piccola cittadina della Baviera fino alla cattedra di san Pietro: "così si snoda la vita di Joseph Ratzinger, teologo e accademico, arcivescovo di Monaco di Baviera e Frisinga, divenuto poi cardinale e prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e dal 2015 romano pontefice, dopo i quasi trenta anni del polacco Giovanni Paolo II. Dal 2013 la sua presenza inedita di "papa emerito", con la bianca veste, tra le mura della Città del Vaticano, apre le porte a nuovi interrogativi e prospettive: quale bilancio e quale futuro per la Chiesa del ventunesimo secolo?" scrive l'autore.

Roberto Rusconi, già professore di Storia del cristianesimo e delle Chiese all'Università Roma Tre, è tra i fondatori della 'Rivista di storia del cristianesimo'. Tra le pubblicazioni per Morcelliana: 'Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette' (2013), 'Il governo della Chiesa. Cinque sfide per papa Francesco' (2013), 'Papi santi' (2014) e 'I papi e l'anno santo' (2015). (ANSA).