Michele Neri e i Cantautori e cantautrici del nuovo millennio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - MICHELE NERI, CANTAUTORI E CANTAUTRICI DEL NUOVO MILLENNIO, IACOBELLI EDITORE, PP.530, 35 EURO Esce il 9 gennaio 2023 'Cantautori e cantautrici del nuovo millennio. Il dizionario', il nuovo libro di Michele Neri che raccoglie 1.966 biografie e cataloga 10.000 dischi, con le prefazioni di David Riondino, Pino Marino e Chiara Raggi.

"'Non ci sono più i grandi cantautori del passato'. Quante volte ho sentito questa frase con diverse coloriture linguistiche certo, ma nella sostanza sempre uguale", scrive Michele Neri nell'introduzione del Dizionario. "Ho anche smesso di tentare di spiegare ogni volta che mi imbatto in questa opinione, che canzoni belle e bellissime se ne fanno anche oggi ma che è difficile intercettarle, che la produzione è sterminata e frenetica, che la massa di dischi che escono quotidianamente rendono difficilissima l'individuazione di titoli che probabilmente ci farebbero innamorare".

Sì, aggiunge, "ho smesso di spiegare e ho scritto, ho elencato un numero enorme di artisti che sono attivi più o meno dagli ultimi cinque anni del millennio scorso e che stanno operando con successo o nel totale anonimato in quello appena iniziato.

Ne ho analizzato il percorso a volte scendendo in dettaglio e a volte volando più in alto. È stato un viaggio emozionante, durato anni. Anni in cui ho imparato tantissimo e in cui ho scoperto meraviglie sonore di ogni tipo. Questo viaggio è stato una bellissima canzone, una di quelle che non stanca mai".

In pratica "Una marea incontrollata e incontrollabile fatta di musica e parole, stili e talenti: questa è la canzone d'autore italiana del nuovo millennio", aggiunge Michele Neri, passando in rassegna una lunga serie di artisti, dagli esordienti della fine degli anni '90, oggi riconosciuti maestri come Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Max Gazzè, sino agli ultimi fenomeni di una nuova generazione ricca, ad esempio, di cantautrici come Madame, Emma Nolde e Cara.

In questo dizionario, unico nel suo genere, cantautori ormai riconosciuti come Federico Sirianni e Flo, Alessio Lega e Claudia Crabuzza si alternano ad alcuni artisti meno giovani, ma riconosciuti capiscuola di questa nuova scena così multiforme: Nada, Gianni Maroccolo, Max Manfredi o l'iconoclasta Giorgio Canali. Dischi già classici e oscure autoproduzioni raccontano gli ultimi trent'anni di storia della nostra musica attraverso 1.966 biografie e altrettante discografie con circa 10 mila dischi citati.

Un libro importante per chi ama o vuole scoprire la musica italiana. Uno strumento di lavoro per i giornalisti, gli studenti, i ricercatori. (ANSA).