La vita di Clarice Lispector raccontata ai giovani lettori

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - LISA GINZBURG, CERCAVO UN'IMMENSITÀ.

VITA DI CLARICE LISPECTOR (rueBallu, pp.96, 22 euro.

Illustrazioni di Pia Valentinis). Sempre inquieta, e per questo bravissima a indagare con la scrittura le pieghe dell'animo. E poi intimamente estranea a ogni luogo, un po' brasiliana, ma con l'eco ancora presente delle sue origini nel lontano est europeo, a segnare "un lungo destino di non appartenenza, di nomadismo, di uno sradicamento non soltanto esteriore: fondante". C'è la vita di Clarice Lispector ad animare le pagine di "Cercavo un'immensità", libro scritto da Lisa Ginzburg, pubblicato da rueBallu.

Con le illustrazioni di Pia Valentinis, il libro racconta la biografia ma soprattutto il talento della scrittrice, nata in Ucraina nel 1920 e morta a Rio de Janeiro nel 1977, nel dare voce alla parte più intima e profonda di ogni essere umano.

Nuovo titolo della collana Jeunesse Ottopiù, collana vincitrice nel 2016 del Premio Andersen come miglior progetto editoriale, "Cercavo un'immensità" è pensato per avvicinare alla lettura i giovani lettori dagli 8 ai 12 anni, ed è stampato su carta speciale ecologica, in fibre di cotone e cellulosa. (ANSA).