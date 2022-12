Al via Più libri, Gualtieri e Passarelli all'inaugurazione

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Al via Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori nella sede del Roma Convention Center La Nuvola dell'Eur. Alla cerimonia inaugurale dell'appuntamento culturale più importante della Capitale riservato all'editoria indipendente interverranno, il 7 dicembre alle 11.00 allo spazio Rai, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, i presidenti di Più libri più liberi, Annamaria Malato e dell'Aie Ricardo Franco Levi, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli, il direttore generale delle Biblioteche e Diritto d'Autore del ministero della Cultura Paola Passarelli e dell'Ice Roberto Luongo, l'amministratore delegato Eur spa Angela Maria Cossellu e il presidente del Gruppo Piccoli Editori di Aie Diego Guida. Perdersi e ritrovarsi è il tema dell'edizione 2022 e proprio del ritrovare la propria strada discuterà, nella prima giornata, il grande intellettuale Paul B. Preciado, in dialogo con Chiara Valerio all'inconro "Godersi le metamorfosi".

Tantissimi gli ospiti italiani e internazionali che, nei cinque giorni della Fiera, fino all'11 dicembre, parteciperanno a oltre 600 appuntamenti tra presentazioni, dibattiti e letture.

Molti gli incontri della giornata inaugurale con, in arrivo da Londra, Justin Hancock, saggista ed esperto di educazione sessuale, protagonista dell'appuntamento 'Esercitare il consenso come pratica di libertà'. Nello Trocchia presenterà il libro 'Pestaggio di Stato', insieme a Gabriella Stramaccioni, Marco Bocci e Armando Sciotto Chicoria, mentre di autonomia, indipendenza e del ruolo politico dell'editoria italiana parleranno Marino Sinibaldi e Gian Arturo Ferrari, in 'Editoria portami via', un incontro in collaborazione tra Più libri più liberi e il Centro per il libro e la lettura. Martina Castigliani parlerà del volume 'Libere. Il nostro NO al matrimonio forzato' in un dialogo con Elly Schlein, Karima Moual, Tiziana Dal Pra, Cinzia Monteverdi e la moderazione di Bianca Berlinguer e incontro su 'Omissis - Graziella De Palo: una storia italiana', il podcast originale di Radio3 di Loredana Lipperini.

Per i più giovani, molto atteso l'appuntamento con Pera Toons, fumettista amatissimo da ragazzi e ragazze, che torna con il libro 'Ridi a creepypelle'. Tra gli appuntamenti quello di Salerno Editrice e Limes che incontrano le scuole con la presentazione del libro P. Putin e putinismo in guerra, con l'autrice Orietta Moscatell in dialogo con Lucio Caracciolo e Laura Canali e letture di Francesco Siciliano.

Nell'Arena Biblioteche il sindaco di Roma Capitale Gualtieri insieme a Miguel Gotor, Flavia Piccoli Nardelli e Marino Sinibaldi presenterà 'Roma fa il Patto per la lettura'. Alla libertà di espressione e al potere dei social media è dedicato l'incontro 'Come conciliare lotta a hate speech e fake news e libertà di espressione sul web' con Federico Mollicone e Antonio Nicita, moderato da Fabio Martini e introdotto da Ricardo Franco Levi, mentre sul rapporto tra i giovani e le imprese ci sarà l'appuntamento, a cura di Confindustria in collaborazione con Aie, 'A scuola d'impresa' con Antonio Alunni, Alessandro Rosina, Antonio Calabrò, Paolo Tartaglino, Sara Loffredi, Antonello Giannelli e Giovanni Brugnoli.

Il primo giorno saranno di scena anche la finale della settima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi e la quarta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus 2023.

Ampio e ricco il programma professionale in 27 incontri. In vista del 2024, anno in cui l'Italia sarà Paese ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte, il 7 dicembre prima presentazione agli editori italiani del progetto con interventi di Dario Armini, Ricardo Franco Levi, Roberto Luongo, Paola Passarelli ed Ettore Francesco Sequi. (ANSA).