Libri ragazzi, titoli sempre in crescita, raddoppiati in 11 anni

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - E' in continua crescita l'offerta di libri per ragazzi. Nel 2021 le novità pubblicate hanno raggiunto quota 8.850, in aumento di circa mille unità sul 2019 (7.858 titoli) e sono quasi raddoppiate rispetto al 2010 (4.651). I dati fanno parte del focus sul mercato dell'editoria per ragazzi che saranno presentati nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Associazione Italiana Editori- Aie, alla Nuvola di Roma dal 7 all'11 dicembre.

L'incontro "L'editoria per bambini e ragazzi", il 10 dicembre alle 11.00 in Sala Aldus, è realizzato in collaborazione con Nielsen BookScan. Interverranno Marcello Buonomo (Lavieri edizioni), Pico Floridi (Il Castoro), Carlo Gallucci (Gallucci editore), Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE), Francesco Zamboni (Carthusia edizioni), moderati da Lara Crinò (la Repubblica).

Tra gli altri appuntamenti del programma professionale - sempre il 10 dicembre - da segnalare "I mestieri del fumetto: lo scouting", alle 16.30 in Sala Aldus, che vedrà gli interventi di Nicola Pesce (Edizioni NPE), Caterina Marietti (Bao Publishing) e Alberto Rigoni (Lucca Crea), moderati da Luca Valtorta (la Repubblica). L'incontro, realizzato in collaborazione con Aldus up, il programma finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Europa Creativa, si concentrerà sulle dinamiche relative alla ricerca di nuovi autori di fumetti. (ANSA).