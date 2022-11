Pubblicate in Polonia tutte le opere di Herling Grudziński

(ANSA) - VARSAVIA, 26 NOV - Tutte le opere di Gustaw Herling-Grudzinski (1919 - 2000) , scrittore polacco che ha vissuto a Napoli dal 1955, sono state pubblicate in Polonia dalla prestigiosa casa editrice Wydawnictwo Literackie. Lo ha annunciato la figlia dello scrittore, Marta Herling, durante una cerimonia a Cracovia, ringraziando il professore Wlodzimierz Bolecki che dal 2009 ha curato l'edizione di tutta la produzione dello scrittore in quindici volumi.

"Questo progetto iniziato sotto il patrocino di Lidia Croce, la moglie di Herling (1922 - 2015) è stato possibile grazie ai contributi di vari ricercatori e editori, italiani e polacchi, nonche' le istituzioni che lo hanno sostenuto" ha detto Marta Herling ricordando che in occasione del centenario della nascita di suo padre il parlamento polacco "in segno di grande riconoscimento delle sue scritture e opere" aveva eletto Gustaw Herling-Grudzinski il Patrono dell'anno 2019. Nei quindici volumi le opere dello scrittore sono state divise secondo cronologia e tematiche e munite di note, fotografie, manoscritti scannerizzati, documenti, indici. Comprendono le opere pubblicate, come "Un mondo a parte", "I racconti", "Il diario scritto di notte", e gli articoli, le recensioni, i commenti scritti per la Radio Europa libera. In concomitanza con la pubblicazione dell'Opera omnia per l'iniziativa della Biblioteca nazionale polacca è stato sistemato e digitalizzato l'archivio dello scrittore, tutt'ora conservato presso la Fondazione della Biblioteca di Benedetto Croce a Napoli. (ANSA).